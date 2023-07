Caldo record: fino a che temperatura può resistere il corpo?

Per questo è importante capire non solo come far pronte a questo evento, ma anche fino a quale temperatura il corpo umano è in grado di resistere, prima di andare incontro a seri problemi.

Purtroppo non si tratta di una novità, visto che da ormai diversi anni il caldo estivo è diventato sempre più insistente, raggiungendo picco decisamente impegnativi anche per la salute.

Temperatura interna del corpo umano

Gli essere umani hanno la caratteristica di essere omeotermici e questo significa che, esattamente come tutti i mammiferi, sono in grado di mantenere costante la temperatura interna del proprio corpo, a prescindere dai cambiamenti della temperatura esterna.

Per quanto riguarda le persone, in genere la temperatura interna media dell'organismo oscilla dai 35 ai 37 gradi e non si modifica nemmeno se si sosta per diverso tempo in spiaggia sotto il sole, così come, al contrario, in un contesto ambientale particolarmente freddo.

Questo però non vale sempre, ma solo se non si raggiungono temperature esterne talmente estreme da determinare cambiamenti anche internamente e con esse conseguenze molto gravi per la salute.

Secondo diversi studi la temperatura ideale per vivere bene è di 22°C ma cosa succede se questa soglia si supera di molto?

L'aumento sempre più insistente delle temperature ambientali preoccupa e non poco gli studiosi di tutto il mondo e per questo un team dell'Università di Roehampton ha cercato di individuare il presunto limite di temperatura esterna entro il quale il corpo umano è in grado di continuare a svolgere le proprie funzioni in modo regolare.