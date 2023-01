Bonus Tiroide 2023: quanto ammonta e come richiederlo

Introduzione

Il Governo ha introdotto il cosiddetto Bonus Tiroide, un contributo economico riservato in realtà a tutte le persone invalide per una patologia tiroidea che superano la soglia di invalidità del 74%. Per i soggetti che soffrono di patologie tiroidee, in funzione del grado di invalidità riconosciuta dall'INPS, viene riservato un assegno che può arrivare fino ad un massimo di 550 euro.