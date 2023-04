Introduzione Il bonus psicologo 2023 è richiedibile sia per se stessi che per i propri figli minori. Dalle ultime notizie in materia, le domande per il rimborso delle visite psicologiche, che da quest'anno è permanente, partiranno a giugno 2023. Dalle recenti statistiche è emerso che ad avere maggiormente bisogno di assistenza psicologica sono i giovani tra i 18 e i 35 anni. La pandemia ha avuto effetti pesanti sulle relazioni e la socialità degli adolescenti. Condizione che ha portato molte famiglie a richiedere il bonus psicologo per i figli minori.

Cos'è il Bonus Psicologo? Il Bonus Psicologo può essere richiesto per sé stessi o per un figlio minore tramite procedura telematica dal portale Inps.it (se provvisti di SPID di livello 2 o superiore, oppure di Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi) oppure tramite il Contact Center dell'istituto. Si tratta di un sostegno economico introdotto per quanti volessero intraprendere percorsi psicoterapeutici contro "la condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, derivata dall'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica". Le famiglie che hanno figli minorenni possono usufruire di più bonus psicologo, quanti sono i figli che necessitano di supporto, se i requisiti saranno rispettati. È sufficiente verificare la graduatoria di assegnazione del bonus.

Ammontare: le soglie ISEE L'erogazione del bonus psicologo 2023 è una prestazione vincolata a delle soglie di selettività ISEE, quindi: in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l'importo del sussidio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

l'importo del sussidio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro , l'importo del sussidio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

, l'importo del sussidio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; in caso infine di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l'importo del sussidio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario. Ai fini della domanda sarà pertanto necessario essere in possesso di un indicatore ISEE valido non superiore a 50.000 euro (del calcolo si occupano, ad esempio, gli esperti dei CAF ACLI, patronati, e commercialisti). In caso di accoglimento della domanda, l'INPS comunicherà al richiedente l'importo esatto del beneficio spettante associandolo a un determinato codice univoco che andrà a sua volta comunicato al professionista prescelto nel momento in cui inizierà il percorso psicoterapeutico.

Chi può presentare richiesta Il bonus psicologo 2023 per i figli minorenni può essere richiesto da un solo genitore. Non è necessario il consenso di entrambi i genitori anche in caso di disaccordo in merito al percorso terapeutico da intraprendere. Il consenso dell'altro genitore, dunque, non è richiesto per far intraprendere al figlio minorenne un percorso di aiuto psicologico