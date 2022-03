Bonus Pannelli Solari 2022: come ottenerlo

I soggetti che possono richiedere il bonus pannelli solari 2022 saranno coloro i quali sono in possesso dei diritti reali di godimento dell'immobile soggetto a ristrutturazione o riqualificazione energetica. Quindi possono usufruirne il proprietario dell'immobile, ma anche un familiare convivente. La regola fondamentale è che le fatture dei lavori eseguiti siano intestate al soggetto di riferimento e non ad altri.

Obbligo del Visto di Conformità

In materia di ecobonus, e quindi anche per il bonus pannelli solari 2022 la Legge di Bilancio dispone che qualora il beneficiario di una detrazione decida di scegliere per la cessione del credito o per sconto in fattura, dovrà produrre anche un visto di conformità. Questa regola è obbligatoria ai fini del rilascio del bonus. Nel caso in cui gli interventi non superino l'importo complessivo di 10.000 euro (piccoli interventi come l'installazione di una batteria di recupero) non è necessario il rilascio del visto di conformità. L'obbligo vale, oltre che per i lavori relativi al Superbonus 110%, anche per tutte le altre agevolazioni per la riqualificazione energetica o lavori edilizi.