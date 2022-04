Bonus bici e monopattini 2022: le regole

Introduzione

Mobilità sostenibile e filosofia green: arrivano gli sconti fiscali sui veicoli non inquinanti. Anche per il 2022 il Governo stanzia fondi per usufruire di agevolazioni nell'acquisto di biciclette e monopattini elettrici. Il Bonus bici 2022, già introdotto con il Decreto Rilancio nel 2020 e confermato anche nel 2021, può essere rischiesto fino al 13 maggio. Cinque milioni di euro il tetto massimo messo a disposizione per i bonus.

Potrà essere utilizzato per l'acquisto di: biciclette, e-bike o a pedalata assistita, per veicoli di 'micromobilità' elettrica come i monopattini, e per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility, di cui si intende sostenere e promuovere sempre di più l'uso, rispetto ai mezzi tradizionali come l'auto. L'importo massimo previsto è pari a 750 euro e la richiesta può essere inviata entro il 13 maggio.

In questo articolo tutte le info su come ottenere il bonus, come presentare la domanda, e a chi spetta l'agevolazione.