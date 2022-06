Introduzione Fra li diversi bonus decisi dal Governo in questo 2022 (bonus mezzi elettrici, bonus psicologo, bonus idrico, dei 200 euro, 110 per cappotto termico ecc) c'è un'agevolazione prevista per cosiddetta attività fisica adattata, ossia quei programmi di esercizio fisico, non sanitari, destinati a quei soggetti frqagili che presentano "patologie croniche clinicamente controllate o disabilità fisiche". Per questo bonus sono stati stanziati 1,5 milioni di euro nell'anno corrente. Con il termine "Attività Fisica Adattata" (A.F.A) si raggruppano tutte quelle attività come l'Educazione Fisica, le discipline sportive, la Riabilitazione Funzionale e le Scienze Motorie a supporto delle persone con difficoltà fisiche legate alle condizioni di Salute.

Lo studio e la ricerca in campo medico sanitario hanno evidenziato come chi pratica di attività fisiche coadiuvando una terapia farmacologica, ad esempio, ottiene un netto miglioramento in tutte aree funzionali: motoria, psicologica, sociale, affettiva. Ciò è ancora più evidente e riscontrabile quando psi parla di soggetti che presentano una serie di patologie croniche o disabilità: in questo caso si arriva ad un miglioramento sensibile sia per ciò che concerne la mobilità e autonomia personale, che per una normale vita sociale. Solo il 39% dei malati cronici, secondo ISTAT 2020 (i dati sono riferiti all'anno 2019) avrebbero seguito percorsi di prevenzione e promozione della Salute organizzati in un contesto non sanitario (che sono percorsi dstinti e diversdi da quelli tradizionali di Fisioterapia e Riabilitazione in amvito sanitario.). L'attivita fisica adattata ha lo scopo di supportare e/o sostituire le terapie farmacologiche, ed è sempre più promossa anche all'interno delle aziende sanitarie locali e territoriali.

Bonus Attività Fisica Adattiva: chi può beneficiarne Le agevolazioni economiche previste dal bonus Attività Fisica Adattata sono state introdotte dal comma 737 dell'articolo unico dell'ultima legge di bilancio. Il decreto 5 maggio del Mef, pubblicato ieri, 16 giugno 2022, in Gazzetta Ufficiale, definisce le modalità attuative del bonus. Sono riservate alle persone affette da disabilità o malattie croniche che ne limitano la mobilità: rientrano in questa categoria specifica di patolgie, ad esempio: il morbo di Parkinson, l'artrosi, l'osteoporosi, post ictus, disturbi neuromotori, patologie neurologiche, neurodegenerative. Come indica il testo del decreto: "L'Attività Fisica Adattata è una pratica motoria assistita da personale specificamente formato, che mostra grande efficacia nella riabilitazione post traumatica, affiancando e sostituendo la fisioterapia iniziale, ma anche come pratica di mantenimento della funzionalità motoria nelle patologie degenerative (muscoloscheletriche, ma anche neurologiche, incluso l'Alzheimer)" spiega il Comitato Italiano Scienze Motorie (CISM). Il sostegno economico interessa tutte quelle persone che hanno svolto attività fisica adattata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L'ammontare dei fondi sarebbe di 1,5 milini per l'anno in corso, tuttavia il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno, non prevede una soglia massima che dipenderà dal numero di domande presentate dagli aventi diritto.