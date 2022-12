Bonus Animali domestici 2023: a quanto ammonta e come richiederlo

Introduzione

E' in arrivo il Bonus animali domestici, per i proprietari di cani e gatti fino a 900 euro, in base al calcolo dell'ISEE. A differenza dello scorso anno, non ci sarà soltanto la detrazione fiscale corrente sulle spese mediche e veterinarie. Nella prima manovra del governo guidato da Giorgia Meloni, che è in attesa di approvazione entro fine anno, è contemplato anche il bonus per gli animali domestici, che prevede un contributo di minimo 150 euro per ogni animale, sino ad un massimo di 900 euro (se gli animali sono di più e il reddito è inferiore).

La firmataria dell'emendamento è Michela Brambilla che ha sottolineato, citando un report di Doxa, come il 42% degli italiani è proprietario di un animale domestico e le spese utili per la cura e il sostegno pesano ancor di più sul bilancio famigliare in conseguenza dell'inflazione e del caro vita. Per chi possiede un amico a 4 zampe e non solo, dunque, sono previste agevolazioni e incentivi in base al reddito.