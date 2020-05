Incentivi Bici 2020

L'emergenza Coronavirus ci ha obbligato a ripensare alcune attività del quotidiano in maniera completamente diversa. Una di queste è senza dubbio la mobilità. I mezzi pubblici di città e comuni italiani non riusciranno più a servire il medesimo bacino di utenza, perché l'osservanza rigorosa delle norme di prevenzione al Covid-19 riduce drasticamente i posti in metro, autobus, pullman, treno. A Milano, ad esempio, è stato calcolato che i mezzi della rete urbana saranno in grado di trasportare il 30% dell'utenza che li utilizzava regolarmente.

Ecco come nasce l'idea di favorire la cosiddetta micromobilità e la mobilità elettrica attraverso un incentivo economico che spinga all'acquisto di mezzi di trasporto alternativi come bici, biciclette elettriche, bici con pedalata assistita, monopattini. Il 13 Maggio 2020 con il via libera al Decreto di Rilancio, sono stati finalmente fissati i termini dell'incentivo per bici 2020 (e non solo bici), vediamo quindi come approfittarne.