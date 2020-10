Black Friday Amazon 2020: Date, Offerte e Sconti del BF Anticipato

La sua collocazione temporale, tra l'altro, consente, se ci si organizza a dovere, di acquistare ad un prezzo decisamente più economico i regali di Natale, evitando file e corse dell'ultimo secondo. In offerta al Black Friday 2020 ci sono, come al solito, moltissimi prodotti, dallo sport alla bellezza, dagli indispensabili per il tempo libero al necessario per la cura della persona.

In queste date di Black Friday di Amazon 2020 abbiamo l'occasione di acquistare molti prodotti a prezzi scontanti, cogliere al volo offerte e fare acquisit utili ad un costo economico o, perché no, anticipare i regali di Natale.

Quando c'è il Black Friday di Amazon 2020 ? In questo caso specifico parlare non possiamo parlare di una data del Black Friday di Amazon 2020 , ma dobbiamo parlare al plurare, cioè di date del Black Friday 2020. Infatti, le offerte e gli sconti per quest'anno non saranno tutte concentrate l'ultimo venerdì di Novembre, ma coprono un arco di ben 24 giorni dal 26 Ottobre al 19 Novembre e non a caso si parla di Black Friday in anticipo.

Offerte Black Friday Amazon 2020: tutti gli Sconti

E' giunto il momento di vedere quali sono alcune delle offerte più interessanti di questo Black Friday 2020 in anticipo! Articoli sportivi, prodotti per l'igiene orale, per la cura della persona, ma anche per cucinare in maniera più sana e prendersi così cura del proprio benessere. Volete qualche esempio? Ecco alcuni brand che propongono sconti sui loro prodotti durante questi 24 giorni di offerte del Black Friday 2020:

Stazione Fitness Multifunzione Bowflex

La stazione multifunzionale è utilissima per condurre un allenamento davvero completo in casa. La stazione multifunzionale di Bowflex è dotata di sistema di resistenza brevettato PowerRod, che consente una resistenza massima fino a 95 kg. E' possibile impostare la resistenza in modo che aumenti in maniera progressiva mentre si svolge l'esercizio. L'uso della resistenza permette di evitare l'impiego dei pesi in metallo, ottenendo un doppio risultato: un attrezzo più leggero e più silenzioso! Bowflex consente di svolgere più di 25 esercizi e di sfruttare anche la funzione vogatore. Potete acquistarlo al 26% di sconto.

Epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro

L'epilatore a luce pulsata Braun è in offerta al 37% di sconto, davvero non male per un strumento beauty che ci consente di eliminare i peli grazie alla sua tecnologia. In genere siamo abituati a considerare gli epilatori come parte integrante della routine di bellezza delle donne, ma il modello proposto da Braun è unisex e può infatti essere utilizzato anche dagli uomini. I primi risultati sono già visibili dopo 4 settimane. Questo epilatore a luce pulsata è dotato di tecnologia SensoAdapt, provvista protezione UV: questo significa che si può adattare in maniera automatica e costante alle diverse tonalità dell'epidermide. L'epilatore Braun è anche molto veloce, consente infatti di tattare entrambe le gambe in 5 minuti con la potenza più bassa.

Termometro professionale a Infrarossi per misurare la febbre

KKmier propone un termometro a infrarossi per misurare la febbre di neonati, bambini e adulti. In occasione del Black Friday 2020 si trova in offerta al 30% di sconto. Si tratta di uno strumento utile perché consente di misurare la temperatura senza avvicinarsi alla persona che ha sintomatologia. Lo schermo al LED è grande e facilmente leggibile, tanto più che si avvale di un intuitivo codice colore che ci suggerisce se la temperatura è normale o è presente un'alterazione.

Fitbit Ionic

In sconto al 30% c'è lo smartwatch Fitbit Ionic. Questo smartwatch ha il monitoraggio continuo del battito cardiaco grazie alla tecnologie PurePulse che non richiede l'uso della fascia toracica. Si tratta di un validissimo aiuto anche per chi non è abituato ad allenarsi da solo, perché consente di visualizzare sul suo schermo gli esercizi e il loro corretto svolgimento. Con una carica la batteria può durare fino a 4 giorni ed è dotato di GPS.

I-Bike, Mountain Mud Unisex

Gli ultimi mesi ci hanno fatto scoprire l'utilità di mezzi green come la bicicletta elettrica, ecco perché acquistare I-Bike al Black Friday di Amazon 2020 al 25% di sconto è un'ottima idea. Questa bici ha le ruote da 29'', il telaio in acciaio e un cambio 3x7 velocità e forcella ammortizzata. Può portare un peso pari a 150 kg, mentre l'I-Bike ne pesa 23 kg. La batteria dura 6 ore e si possono percorrere fino a 60 km. Il bonus mobilità può essere impiegato per l'acquisto di questo prodotto.

Sportplus Panca a Inversione Gravitazionale Pieghevole

Scontata del 10% e con possibilità di pagare in comode rate grazie a CreditLine di Cofidis, la panca di SportPlus a inversione gravitazionale che serve per la trazione della colonna vertebrale. Basta un semplice movimento delle braccia per cambiare l'inclinazione della panca. Questo attrezzo ha molteplici benefici: migliora la postura, allunga le vertebre e decomprime i dischi della colonna.