Via libera definitivo del Parlamento europeo all'accordo, raggiunto dall'Unione Europea lo scorso novembre, sullo stop ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035. Il testo è passato con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Cosa cambia e quali sono gli obiettivi prefissati entro il 2040 in materia.

Stop ai veicoli inquinanti diesel e benzina dal 2035. La nuova legislazione si inserisce nel cosiddetto pacchetto Fit for 55 e delinea l'iter orientato al raggiungimento delle zero emissioni di C02 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri entro il 2035 . Sono stati fissati anche step intermedi da raggiungere, ovvero, la riduzione delle emissioni per il 2030 fissati al:

Obiettivi entro il 2040 sulle emissioni di gas

E' attesa dalla Commissione europea una proposta di regolamento sui nuovi standard di emissione di Co2 per i mezzi pesanti, come ad esempio la possibilità di utilizzare solo bus cittadini a zero emissioni a partire dal 2030, e la quasi totalità nella riduzione delle emissioni, sino al 90% per tutti i mezzi pesanti nuovi dal 2040. In questo ultimo caso, esistono tuttavia degli step intermedi di riduzione delle emissioni di Co2:

45% al 2030

65% al 2030

90% al 2040

Il 2040 verrebbe indicata quindi quale data limite per produrre veicoli che emettono CO2, mettendo al bando tutti i motori alimentati in maniera tradizionale (e in particolare benzina e diesel), tranne quelli elettrici a celle a combustibile o a batteria. Nelle prossime settimane la discussione proseguirà al fine di trovare una soluzione che possa comprendere opzioni dal 70 al 100% delle emissioni in meno al 2040.