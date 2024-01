Auto elettriche: gli incentivi per il 2024

Introduzione

Il 1° febbraio 2024 verrà presentato il nuovo piano di incentivi per le auto elettriche. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, illustrerà in maniera ufficiale i bonus messi a disposizione per i potenziali acquirenti di auto elettriche. ibride plug in e a basse emissioni.

Le novità sono tuttavia già state rese note. Tra esse, il maxi contributo previsto per le auto elettriche che parte da 6.000 euro ed arriva a 13.750 euro, per chi dovesse decidere di rottamare un veicolo euro 2 e ha Isee inferiore a 30.000 euro.