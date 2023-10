Amazon Prime Day Ottobre 2023: cosa comprare per i tuoi amici a 4 zampe L'Amazon Prime Day è uno degli appuntamenti più attesi tra quelli proposti dal famosissimo e-commerce. Un po' come accade al Black Friday, durante l'Amazon Prime Day vengono attivate tantissime offerte, quindi moltissimi prodotti possono essere acquistati ad un prezzo scontato. Si tratta di un'occasione per comprare ciò di cui abbiamo bisogno ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Se, ad esempio, state pensando di comprare qualcosa per il vostro pet, il Prime Day è il momento giusto: cambiare la cuccia a Fido, acquistare un guinzaglio nuovo, ma anche cominciare a mettere da parte i regali di Natale per amici e parenti che hanno degli amici a quattro zampe, l'Amazon Prime Day è senza dubbio un'occasione da non lasciarsi sfuggire. C'è un'unica regola per godere dei vantaggi dell'Amazon Prime Day ed è iscriversi ad Amazon Prime, il servizio di Amazon che dà diritto a tantissimi vantaggi.

Amazon Prime Day Ottobre 2023: date Quando è l'Amazon Prime Day? I giorni degli sconti quest'anno sono il 10 e l'11 Ottobre 2023, due giorni di offerte su Amazon su tantissimi brand e categorie merceologiche. Anche nei giorni precedenti il Prime Day verranno proposte alcune offerte molto interessanti, nonché iniziative che si riveleranno utili per avere ulteriori vantaggi il 10 e l'11 Ottobre 2023. E' già possibile visitare la pagina dedicata all'Amazon Prime Day per essere al corrente di news e novità.

Amazon Prime Day Ottobre 2023: perché non vedo il prezzo scontato? Se all'interno dell'articolo non si visualizza il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo intero, niente paura: seguendo il link e atterrando su Amazon si trova infatti il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, si è già abbonati ad Amazon Prime

Prodotti per cani E' tempo di novità per Fido! Approfittate delle giornate del Prime Day per fare dei regali al vostro fedele amico! Una cuccia da sostituire, un guinzaglio nuovo per passeggiate d'autunno, prodotti per l'alimentazione, per la toelettatura, antiparassitari e tanto altro. Date un'occhiata a ciò che vorremmo fosse in offerta!