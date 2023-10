Amazon Prime Day: offerte prodotti cani

Se, ad esempio, state pensando di comprare qualcosa per il vostro pet , il Prime Day è il momento giusto. Il vostro fedele amico ha bisogno di cambiare la cuccia? Il guinzaglio è rovinato? Date un'occhiata ai prodotti in offerta, l' Amazon Prime Day è senza dubbio un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

E' un alimento dietetico completo per cani di taglia media/maxi, formulato per la cura della pelle in caso di dermatite ed eccessiva perdita di pelo , oltre che per diminuire le intolleranze a ingredienti e nutrienti .

Per distinguere il cibo per cani è importante leggere attentamente l' etichetta del prodotto per comprendere i suoi ingredienti e i valori nutrizionali . Alcuni cibi sono specifici per l'età o per la dimensioni del cane. Ad esempio, ci sono cibi per cuccioli, adulti, anziani, cani di taglia grande o piccola. Scegliete il cibo adatto alle esigenze specifiche del vostro cane tra questi in offerta con il Prime Day . Questi alimenti sono pensati per cani con problematiche specifiche.

La scelta del cibo è molto importante perché per avere un cane in salute non bisogna trascurare la sua alimentazione .

La cuccia è completa di griglia per l'aerazione interna per assicurare la corretta ventilazione e un ambiente asciutto per il cane. E' di facile manutenzione grazie al tetto rimovibile.

Il cuscino è sfoderabile e può essere facilmente tolto e lavato chiudendo la zip. Una volta rimossa la spugna interna, è possibile pulire il resto in lavatrice. Si prega di lasciarlo per 48 ore una volta rimosso dal sacchetto per riacquistare la sua vera forma e spessore.

Questa cuccia è disponibile in diverse misure adatte a cani di taglia grande, media e piccola, in modo da poter scegliere in base alla situazione del vostro cane.

Sotto la morbida flanella della cuccia cane si trova una membrana impermeabile che impedisce ai liquidi di penetrare e protegge la schiuma. Tuttavia, i lati del divano per cani non sono impermeabili. La parte inferiore della divano per cani è antiscivolo e mantiene il tappetino stabile.

Per le cucce da esterno dovreste considerare innanzitutto un materiale che sia adatto ad ogni stagione, valutando il fattore coibentazione e isolamento. Quelle maggiormente isolanti sono le cucce in legno, mentre le cucce in plastica sono quelle più facilmente lavabili. Il cane dovrebbe avere a disposizione lo spazio necessario per muoversi all'interno, sedersi e distendersi e all'interno dovrebbero esserci dei cuscini.

Per le cucce da interno nella scelta dovreste considerare il materiale (resistente e sfoderabile per consentire il lavaggio), le dimensioni e la forma ( deve essere adatta ad accogliere il cane dandogli la possibilità di distendersi), la facilità di accesso ( se ha i bordi ad esempio, una parte dovrebbe essere più bassa, soprattutto per i cuccioli o i cani anziani o con problemi particolari di mobilità.)

Gli antiparassitari per cani sono prodotti utilizzati per prevenire o trattare le infestazioni di parassiti esterni come pulci , zecche , pidocchi e acari. Esistono diversi tipi di antiparassitari disponibili sul mercato, ad esempio i collari che vengono indossati dal cane e rilasciano lentamente le sostanze efficaci contro i parassiti, le pipette che vengono applicate direttamente sulla pelle del cane, di solito tra le scapole o lungo la schiena . Contengono sostanze chimiche che vengono assorbite attraverso la pelle e forniscono protezione contro i parassiti. Ci sono anche le compresse , gli shampoo e gli spray . Quale prodotto usate per i vostri pelosi? Provate a vedere se tra questi prodotti in offerta su Amazon c'è quello che preferite.

Tappetini igienici per cani

I tappetini igienici per cani sono utili per addestrare i cuccioli o per i cani che vivono in ambienti interni, specialmente quando non è possibile portarli fuori per i bisogni. Dovrebbero avere una base impermeabile per evitare che l'umidità si diffonda su pavimenti o tappeti. Alcuni hanno trattamenti antibatterici o sostanze che neutralizzano gli odori o sono specificamente progettati per l'addestramento dei cuccioli e hanno indicatori di odore per attirare il cane.

Ecco cosa c'è in offerta con il Prime Day.

Croci Super Nappy atppetini igienici

La confezione contiene 50 tappetini igienici di misura 60x60 cm con ben 5 strati per fermare i liquidi e mantenere pavimenti asciutti e senza macchie, anche dopo più utilizzi da parte dell'animale.

Sono rivestiti con uno strato impermeabile che trattiene i liquidi e sono ideali non solo per addestrare il vostro cucciolo a non sporcare in casa, ma anche per i cani più anziani; possono essere utilizzati anche in macchina per ricoprire sedili e gabbiette.

Hanno un doppio rivestimento rinforzato pensato per resistere anche ai cani più vivaci. L'azione dei polimeri odor-control inoltre blocca i cattivi odori ed evita la loro diffusione nell'ambiente.

Amazon Basics, Tappetini per l'addestramento di cani e cuccioli

150 tappetini di dimensione standard, con una struttura a 5 strati; il nucleo ultra assorbente trasforma i liquidi in gel al contatto.

La superficie è ad asciugatura rapida con sostanza attrattiva integrata che aiuta nell'addestramento; il rivestimento in plastica è a prova di perdite per evitare danni al pavimento

Possono essere utilizzati in casa/all'aria aperta/in auto; ideali per addestrare i cuccioli, per assistere i cani più anziani o come soluzione alternativa nei casi in cui non sia possibile portare all'esterno il proprio animale domestico