Amazon Prime Day: offerte e sconti 10-11 Ottobre 2023

Amazon Prime Day 2023: Offerte e Sconti 10-11 Ottobre Ci siamo, sono arrivati! Oggi e domani, 10 e l'11 Ottobre 2023 tornano gli sconti del Prime Day. Un evento di shopping scontato e offerte per tutti i clienti Amazon Prime della durata di due giorni. I clienti Amazon Prime avranno l'opportunità di acquistare prodotti in offerta da grandi marchi e partner di vendita, comprese molte piccole e medie imprese. Durante tutto il Prime Day, saranno disponibili offerte in tutte le categorie, come moda, elettronica, giochi e articoli per la casa, offrendo grandi opportunità di risparmio su numerosi prodotti. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito amazon.it/primeday. Grazie al badge Piccola Azienda, i clienti Amazon Prime potranno supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all'interno della vetrina Amazon dedicata. Per saperne di più e per acquistare, i clienti possono visitare amazon.it/pmi. L'Amazon Prime Day 2023 è una strategia intelligente per risparmiare puntando comunque su prodotti di qualità. Unica regola: essere clienti Prime o diventarlo sottoscrivendo un account Amazon Prime.

Come iscriversi ad Amazon Prime Amazon Prime è un programma di iscrizione annuale o mensile che offre molti vantaggi, non solo relativi alla spedizione gratuita ma anche vantaggi relativi a sconti e offerte. Amazon Prime è disponibile per gli articoli venduti e spediti da Amazon e per gli articoli venduti da terzi e spediti da Amazon, contrassegnati con l'icona Amazon Prime. Se alcuni degli articoli inclusi nel tuo ordine non sono idonei al programma Amazon Prime, per questi articoli vengono addebitati i costi di spedizione. Puoi iscriverti al programma visitando la pagina Amazon Prime. Poiché non a tutti fa piacere sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, c'è un modo per "sfruttarne" i vantaggi, soprattutto in vista del Prime Day, senza essere vincolati a mantenere la sottoscrizione. Se non ti sei mai iscritto al servizio in passato, puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni. Se non sei soddisfatto, puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Al termine dei 30 giorni, l'iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente al costo indicato nella pagina di aiuto Tariffe di iscrizione ad Amazon Prime. Se, dunque, si sottoscrive l'abbonamento in vista dell'Amazon Prime Day e lo si disdice allo scadere dei 30 giorni, si può approfittare di tutte le offerte esclusive di Amazon, cancellando poi il servizio senza alcuna difficoltà.

Amazon Prime Day 2023: date Quando è l'Amazon Prime Day 2023? Dopo le date di Luglio, arrivano altri due giorni di sconti. Le date dell'Amazon Prime Day sono il 10 e l'11 Ottobre, oggi e domani, due giorni di offerte su Amazon su tantissimi brand e categorie merceologiche. Dalla mezzanotte del 10 sino alle 23.59 dell'11 Ottobre, i clienti Amazon Prime potranno beneficiare della Festa delle Offerte Prime. Di cosa si tratta? Un evento di 48 ore che metterà a disposizione dei clienti Prime moltissime offerte su prodotti di grandi marchi e di piccole e medie imprese. Con nuove offerte su un'ampia selezione di prodotti per tutta la durata dell'evento, la Festa delle Offerte Prime permetterà a tutti i clienti iscritti di vivere un'esperienza di shopping davvero unica: Amazon offrirà i prezzi più bassi di quest'anno su prodotti selezionati di Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG. Visita la pagina dedicata all'Amazon Prime Day per essere al corrente di news e novità.

Amazon Prime Day 2023: perché non vedo il prezzo scontato? Se all'interno dell'articolo non si visualizza il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo intero, niente paura: seguendo il link e atterrando su Amazon si trova infatti il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, si è già abbonati ad Amazon Prime