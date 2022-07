Amazon Prime Day 2022: Offerte e Sconti 12-13 Luglio

Che si tratti allora di acquistare oggetti indispensabili in vista dell'estate, piuttosto che di trovare regali di compleanno per gli amici, l'Amazon Prime Day 2021 è una strategia intelligente per risparmiare puntando comunque su prodotti di qualità .

Il 12 e 13 Luglio arriva l' Amazon Prime Day , un'occasione imperdibile per acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti. Come accade infatti anche per il Black Friday, gli sconti dell' Amazon Prime Day riguardano tutte le categorie merceologiche presenti sul sito con l'unica differenza che in questo caso sono riservate ai clienti Amazon iscritti al programma Prime .

Se all'interno dell'articolo non si visualizza il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo intero, niente paura: seguendo il link e atterrando su Amazon si trova infatti il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, si è già abbonati ad Amazon Prime

6 programmi sono altamente professionali in quanto personalizzabili per durata, frequenza e larghezza dell'impulso e per altri 11 programmi si può impostare la durata.

Si tratta di 3 elettrostimolatori wireless: uno per addominali e due che possono essere utilizzati per braccia, gambe o glutei, con 6 programmi validi per tutte le aree muscolari e 10 livelli di intensità. Le placche fornite sono già con gel per poterle utilizzare subito e con maggiore praticità. Dopo averle utilizzate è consigliabile riporle sul loro supporto di plastica per evitare che secchino.

In occasione del Prime Day sono disponibili su Amazon due elettrostimolatori convenienti. Di seguito le loro caratteristiche e il link per l'eventuale acquisto.

Gli elettrostimolatori sono strumenti usati principalmente in ambito riabilitativo e sportivo, ma sempre più spesso anche per tonificare e scolpire gambe, glutei , addome.

E' realizzato in silicone medico ipoallergenico privo di ftalati e ABS, ed è impermeabile, così da poterlo usare in doccia o in vasca.

Il Womanizer Starlet con tecnologia brevettata Pleasure Air stimola il clitoride con effetti di pulsazione e suzione, senza contatto diretto, per un orgasmo deciso ed intenso – è regolabile in 4 intensità per raggiungere un piacere mai provato prima.

Questo sex toy è impermeabile (IPX7) per farti divertire in modo ancora più intenso sotto la doccia o nella vasca da bagno. Puoi scegliere a piacimento tra 11 vari intensità di aspirazione utilizzando facilmente il pulsante +/-

La forma anatomica garantisce una buona aderenza: ideale per un rapporto spensierato e per il massimo del piacere!

I profilattici Control Nature, sono in lattice di gomma naturale. Hanno una forma anatomica Adapta che offre adattabilità e comfort, la scelta ideale per vivere il piacere in sicurezza ma senza rinunciare alla naturalezza. Hanno una larghezza di 54mm e sono inodore. La confezione è costituita da 24 unità.

Una vasta gamma di prodotti per gli appassionati di sport sono presenti sullo store di Amazon. Ecco la selezione degli articoli in sconto in occasione del Prime Day

F.lli Schiano E-Moon, Bicicletta Elettrica da Città

La bicicletta elettrica F.lli Schiano è costituita da un telaio in alluminio con manubrio regolabile, freni Shimano V-BrakePromax TX117, pneumatici Kenda e forcella rigida. La bici è dotata di luce anteriore e posteriore alimentata dalla batteria della bicicletta, ha un display a LED, un cavalletto centrale, una comoda sella Selle Royal con un sistema di sgancio rapido, un campanello, parafanghi e copricatena.

Ha un potente motore anteriore ANANDA M129F da 250W e 40Nm con una velocità massima supportata fino a 25 km / h, che offre una lunga durata e alte prestazioni con un cambio Shimano Tourney RD-TY300 che permette di selezionare facilmente 7 velocità, adatto per qualsiasi tipo di strada

La batteria è al litio GREENWAY YJ145 36V, 13Ah, 468Wh che si ripone comodamente sotto il portapacchi; ha 100 km di autonomia in modalità ECO.

HomCom Bilanciere

Il set bilanciere HomCom è composto da:

2 pesi da 10 kg,

4 pesi da 5 kg,

4 pesi da 2,5 kg,

4 pesi da 1,25 kg,

1 asta bilanciere da 6 kg

2 barre manubri da 2 kg (ognuno).

Peso totale: 65kg

Il rivestimento dei dischi per bilancieri è in plastica, che riduce i rumori sul pavimento e previene i graffi. Tutti i bilancieri sono formati da un pezzo unico, non vanno montati. Sono dotati di maniglie antiscivolo con zigrinatura incrociata, per svolgere gli esercizi con bilanciere in sicurezza. Il set pesi e bilanciere include 6 chiusure a vite d'acciaio con relative guarnizioni per cambiare rapidamente i dischi in modo sicuro.

FitBit Ace 3

L'orologio FitBit Ace 3 è ideale per registrare l'attività giornaliera dei più piccoli, con contapassi e minuti attivi giornalieri. Ogni movimento, ogni salto o calcio a pallone aiuta i bambini a condurre una vita più sana e in movimento. I bambini saranno spronati a svolgere attività fisica motivati da medaglie virtuali, quadranti animati e avatar personalizzati.

Fitbit Ace 3 aiuta i genitori a monitorare il sonno dei loro figli per scoprire se dormono a sufficienza: il sonno è un fattore determinante per la salute e il benessere dei bambini.

L'orologio è resistente all'acqua e la durata della batteria è di 8 giorni. I genitori possono configurare l'account per bambini e abilitare la Vista bambino, dove i bambini da 6 anni in su possono vedere statistiche, medaglie e quadranti orologio.

Suunto Core orologio

Suunto Core ha tutte le caratteristiche di un orologio outdoor. Ha una struttura robusta con un comodo cinturino in elastomero: la combinazione di altimetro, barometro e bussola con le informazioni meteorologiche lo rende lo strumento indispensabile per le vostre avventure. Il display mostra la doppia ora, la visualizzazione della data, la sveglia quotidiana e l'ora dell'alba e del tramonto. E' un display a matrice con retroilluminazione elettroluminescente e batteria sostituibile. La durata della batteria è di 12 mesi in modalità oraria, il menù multilingua è disponibile in inglese, francese, tedesco e spagnolo, Temperatura operativa da -20° C a +60° C

