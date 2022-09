Amazon Prime Day 2022: Offerte e Sconti 11-12 Ottobre L'11 e il 12 Ottobre 2022 tornano gli sconti del Prime Day. Un evento di shopping scontato e offerte per tutti i clienti Amazon Prime della durata di due giorni. I clienti Amazon Prime potranno inaugurare la stagione dello shopping natalizio con tantissime offerte. Il nuovo evento di 48 ore garantisce ai clienti Prime l'accesso anticipato a offerte dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. L'Amazon Prime Day 2022 è una strategia intelligente per risparmiare puntando comunque su prodotti di qualità. Unica regola: essere clienti Prime o diventarlo sottoscrivendo un account Amazon Prime

Come iscriversi ad Amazon Prime Amazon Prime è un programma di iscrizione annuale o mensile che offre molti vantaggi, non solo relativi alla spedizione gratuita ma anche vantaggi relativi a sconti e offerte. Amazon Prime è disponibile per gli articoli venduti e spediti da Amazon e per gli articoli venduti da terzi e spediti da Amazon, contrassegnati con l'icona Amazon Prime. Se alcuni degli articoli inclusi nel tuo ordine non sono idonei al programma Amazon Prime, per questi articoli vengono addebitati i costi di spedizione. Puoi iscriverti al programma visitando la pagina Amazon Prime. Poichè non a tutti fa piacere sottoscrivere un abbonamento dd Amazon Prime, c'è un modo per "sfruttarne" i vantaggi, soprattutto in vista del Prime Day, senza essere vincolati a mentenere la sottoscrizione. Se non ti sei mai iscritto al servizio in passato, puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni. Se non sei soddisfatto, puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Al termine dei 30 giorni, l'iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente al costo indicato nella pagina di aiuto Tariffe di iscrizione ad Amazon Prime. Se, dunque, si sottoscrive l'abbonamento in vista dell'Amazon Prime Day e lo si disdice allo scadere dei 30 giorni, si può approfittare di tutte le offerte esclusive di Amazon, cancellando poi il servizio senza alcuna difficoltà.

Amazon Prime Day 2022: Date Quando è l'Amazon Prime Day 2022? Dopo le date di luglio, arrivano altri due giorni di sconti. Le date dell'Amazon Prime Day sono l'11 e il 12 Ottobre 2022, due giorni di offerte su Amazon su tantissimi brand e categorie merceologiche. Anche nei giorni precedenti il Prime Day verranno proposte alcune offerte molto interessanti, nonché iniziative che si riveleranno utili per avere ulteriori vantaggi. E' già possibile visitare la pagina dedicata all'Amazon Prime Day per essere al corrente di news e novità.

Amazon Prime Day 2022: Perché non vedo il prezzo scontato? Se all'interno dell'articolo non si visualizza il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo intero, niente paura: seguendo il link e atterrando su Amazon si trova infatti il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, si è già abbonati ad Amazon Prime

