Amazon Prime Day 2021: Offerte e Sconti del 21 e 22 Giugno

Che si tratti allora di acquistare oggetti indispensabili in vista dell'estate, piuttosto che di trovare regali di compleanno per gli amici, l' Amazon Prime Day 2021 è una strategia intelligente per risparmiare puntando comunque su prodotti di qualità .

Il 21 e 22 giugno torna l' Amazon Prime Day , un'occasione imperdibile per acquistare a prezzo scontato una grande varietà di prodotti. Come accade infatti anche per il Black Friday , gli sconti dell' Amazon Prime Day riguardano tutte le categorie merceologiche presenti sul sito con l'unica differenza che in questo caso sono riservate ai clienti Amazon iscritti al programma Prime .

Se all'interno dell'articolo non si visualizza il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo intero, niente paura: seguendo il link e atterrando su Amazon si trova infatti il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, si è già abbonati ad Amazon Prime

Sempre di Homcom ma in questo caso senza manubrio, è possibile acquistare il tapis roulant con schermo LED e pratico telecomando per impostare la velocità, quella di massima è di 6 km/h. Questo tapis roulant è in vendita al prezzo vantaggioso di 159,99 euro anziché 236,96.

Pratico e funzionale anche quello di Fitfiu : pieghevole e ultracompatto, consente un esercizio fisico moderato con velocità regolabile fino a 10 km/h e include anche il cardiofrequenzimetro sul manubrio per ricevere informazioni sulla frequenza cardiaca. Il tapis roulan è in offerta a 221,49 euro anziché 319,99 euro.

Tra i modelli a prezzo scontato c'è quello di ISE : il tapis roulant con motore elettrico di alta qualità, telaio in tubo di acciaio e cintura in PVC, può raggiungere una velocità di 10 km/h e offre quattro programmi preimpostati di allenamento così da scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Il tapis roulant viene proposto a 199,90 euro anziché 299,99.

Perfetti per il fitness e per tenersi in forma anche a casa, sono molti i tapis roulant in offerta nei giorni del Prime Day.

Il Gel Anticellulite Snellente Vovees Reducto Lipogelè sfrutta invece le perle di caffeina purissima con una funzione bruciagrassi dimagrante che non provica sensazione di calore e fastidio. Il gel è in offerta a 27,9 euro anziché 40 euro.

A effetto drenante in offerta c'è anche la Linfa di Betulla di MUV che agisce sul sistema linfatico dell'organismo, depurando il corpo dalle scorie e dai liquidi in eccesso; il drenante costa 17,99 euro invece di 32,99 euro.

Consigliata per pancia e fianchi e in offerta durante il Prime Day 2021 c'è anche la crema notte rassodante intensiva anticellulite di Ardaraz . Dalla texture leggera e a rapido assorbimento, la crema anticellulite è in vendita a 15,32 euro invece che 21,90.

Perfetto per combattere la cellulite anche il dispositivo massaggiante di Medisana che può essere utilizzato sia per le braccia che per gambe e glutei regalando una pelle più soda. Il massaggiatore è in offerta a 20,99 euro anziché 27,95 euro.

Tra quelli in offerta, c'è Collistar Gel-Fango Drenante Anticellulite, un trattamento per uso quotidiano che unisce ai benefici di un fango anticellulite l'efficacia di Slim-Drone, principio attivo che, proprio come un drone,va dritto al bersaglio colpendo al cuore la cellula adiposa. L' anticellulite Collistar è in vendita a 28,17 euro

Il modello professionale in offerta durante il Prime Day è invece quello di BOUDECH , una bici da spinning con volano da 18Kg, cardiofrequenzimetro e software di monitoraggio. La cyclette è in offerta a 299,99 euro

Perfetta per chi vuole allenarsi in casa anche la cyclette di YM : tra le sue caratteristiche il display LCD multifunzione, il Bluetooth per collegarla all'app dedicata e i sensori per le pulsazioni. La cyclette di YM è in vendita a 219,97 euro anziché 299,99 euro.

Per teneresi in forma senza andare in palestra, un ottimo attrezzo per l'home fitness è sicuramente la cyclette: con le offerte Prime Day è possibile allora trovarne diversi modelli in offerta.

Elettrostimolatori

Da abbinare all'allenamento per una forma fisica al top, sono perfetti anche gli elettrostimolatori, prodotti che rientrano anche tra le offerte del Prime Day 2021.

Tra i migliori, c'è Tesmed MAX 830: dotato di 20 elettrodi, ha una batteria già installata e programmi studiati per garantire i migliori risultati su addominali, glutei ma anche per massaggi alla schiena, all'area cervicale e alle spalle. L'elettrostimolatore è in offerta a 114,90 euro.

Sempre di TESMED c'è anche TE780 PLUS con 45 programmi per il potenziamento muscolare e la tonificazione; il dispositivo è consigliato anche per la terapia del dolore ed è in offerta a 74,90 euro.

Tesmed Max5 è invece indicato per chi desidera ritrovare la forma fisica: 162 i trattamenti proposti tra cui, 10 per i glutei, 10 per gli addominali, 12 per gli inestetismi della cellulite e molti altri ancora. L'elettrostimolatore è in offerta a 85,90 euro.

Tra gli elettrostimolatori in offerta anche TESMED Max 7.8 che offre 125 trattamenti per la tonificazione di tutti i muscoli, 4 canali e 99 programmi di cui 20 personalizzabili per durata, intensità e frequenza. Il modello è in offerta a 87,90 euro anziché 164,90 euro.

Più economico ma altrettanto efficace è TESMED Fit 5.4, l'elettrostimolatore con 22 programmi altamente specifici, 2 canali e 4 elettrodi. In offerta il dispositivo costa solo 31,50 euro.

Di seguito altri elettrostimolatori in offerta durante il Prime Day 2021: