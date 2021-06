Amazon Prime Day 2021: Tutte le Offerte da non perdere!

Offerte Amazon Prime Day 2021 in Anticipo Il 21 e 22 giugno ci sarà l'Amazon Prime Day, due giorni di offerte Amazon su una grandissima quantità di prodotti. Probabilmente siete già al corrente di questa notizia, ma ciò che forse non sapete è che Amazon ha deciso di fare ai suoi utenti Prime un ulteriore regalo: 2 settimane di offerte prima del Prime Day vero e proprio! Si parte quindi lunedì 7 con sconti sui prodotti dell'e-commerce verde. Come accade anche per il Black Friday, gli sconti dell' Amazon Prime Day riguardano tutte le categorie merceologiche presenti sul sito. Ecco perché è davvero un'ottima occasione per acquistare ciò di cui abbiamo bisogno ad un prezzo super conveniente! Non solo, una strategia intelligente può essere anche quella di sfruttare l'Amazon Prime Day 2021 per acquistare regali di compleanno per gli amici, o magari qualcosa di cui abbiamo bisogno in vista dell'estate. Importante: Come Avere Sconti al Prime Day 2021 Prima regola dell'Amazon Prime Day 2020 : sottoscrivete un account Amazon Prime

: sottoscrivete un account Amazon Prime Seconda regola dell'Amazon Prime Day 2020: avere sempre un account Amazon Prime

avere sempre un account Amazon Prime Terza regola dell'Amazon Prime Day 2020: non è finita, finché le offerte non sono finite!

Prime Day 2021: Perché non vedo il prezzo scontato? Se all'interno dell'articolo non visualizzi il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo intero, non ti scoraggiare: seguendo il link e atterrando su Amazon troverai il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, sei già abbonato ad Amazon Prime