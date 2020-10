Amazon Prime Day 2020: Date in Italia e Offerte, come avere gli Sconti

Non a tutti fa piacere sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime , ma c'è un modo per "sfruttarne" i vantaggi, soprattutto in vista del Prime Day, senza essere vincolati a mantenere la sottoscrizione. Per i primi 30 giorni, infatti, l'abbonamento ad Amazon Prime è gratuito e solo successivamente viene automaticamente rinnovato per la cifra di 3,99 euro al mese.

Se, ad esempio, state pensando di cambiare smartphone, acquistare uno dei tanti dispositivi Amazon, ma anche cominciare a mettere da parte i regali di Natale per amici e parenti, l'Amazon Prime Day è senza dubbio un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

L' Amazon Prime Day è uno degli appuntamenti più attesi tra quelli proposti dal famosissimo e-commerce. Un po' come accade al Black Friday, infatti, durante l'Amazon Prime Day vengono attivate tantissime offerte, quindi moltissimi prodotti possono essere acquistati ad un prezzo scontato. Si tratta di un'occasione per comprare ciò di cui abbiamo bisogno ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

E' già possibile visitare la pagina dedicata all' Amazon Prime Day per essere al corrente di news e novità.

Quando è l'Amazon Prime Day? I giorni degli sconti quest'anno sono ben 2! Le date dell'Amazon Prime Day sono il 13 e 14 Ottobre 2020, due giorni di offerte su Amazon su tantissimi brand e categorie merceologiche. Anche nei giorni precedenti il Prime Day, come vedremo, verranno proposte alcune offerte molto interessanti, nonché iniziative che si riveleranno utili per avere ulteriori vantaggi il 13 e 14 Ottobre 2020.

Le offerte, in ogni caso, sono già partite, non c'è bisogno di aspettare il 13 e 14 ottobre se, ad esempio, volete acquistare un dispositivo Amazon. Infatti, sulla piattaforma sono già online gli sconti sui dispositivi Amazon come Tablet Fire 7 o Ring Spotlight Cam Battery .

Offerte Amazon Prime Day 2020

Ci sono altre offerte interessanti di Amazon da cogliere al volo nel periodo subito precedente e durante i due giorni dedicati all'Amazon Prime Day. Ad esempio fino al 14 ottobre c'è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento Amazon Music Unlimited a soli 0,99 per 4 mesi, invece che a 9,99. In questo modo si hanno ben 4 mesi per esplorare il catalogo di Amazon Music e decidere se continuare con l'abbonamento a prezzo normale o meno.

Quali altre offerte possiamo trovare su Amazon in questa settimana che precede il Prime Day? Un bellissimo zaino Invicta, il classico modello blu e giallo in stile casual, dalla funzionalità moderna, perché prevede anche lo spazio per il laptop. Il modello Jolly si trova in sconto al 25%, cioè costa 56 euro invece delle canoniche 75!

Le scarpe Adidas modello Superstar J, uno dei modelli più venduti su Amazon, sono in vendita a 55 euro invece che a 69. Sono un classico della linea Adidas, con le immancabili tre strisce laterali.

Chi fa Yoga può approfittare dell'offerta sul tappetino ad Agopressione, sviluppato secondo i dettami della medicina tradizionale cinese e provvisto dei piccoli "chiodini" per stimolare il corpo. E' in vendita a 21 euro invece che a 24.

Gli appassionati di ciclismo possono acquistare a solo 15 euro (contro 18 euro del prezzo pieno) una comodissima borsa per la bicicletta.

Molto utili per chi si allena in casa, gli elastici fitness della Omeril sono un must dei workout più intensi. Approfittate dell'offerta che li vede in vendita ad appena 10,19 euro.