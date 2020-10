Se all'interno dell'articolo non visualizzi il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo intero, non ti scoraggiare: seguendo il link e atterrando su Amazon troverai il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, sei già abbonato ad Amazon Prime

Non solo, una strategia intelligente può essere anche quella di sfruttare l' Amazon Prime Day 2020 per portarsi avanti con i regali di Natale. Vi sembra troppo presto? Forse no. E' certamente vantaggioso, infatti, riuscire a comprare i regali di Natale in anticipo, per non ridursi all'ultimo momento (magari trovandosi a sborsare cifre ben più alte), approfittando delle offerte dell' Amazon Prime Day ed evitando così di dover correre in negozio e di vedersi soffiare da sotto il naso l'agognato regalo.

Per chi pratica sport in maniera intensa, c'è in offerta all'Amazon Prime Day la Glutammina in Polvere di BSN , in confezione da 309 gr. Il prezzo è realmente vantaggioso, da 16 euro a 10, un bel risparmio davvero. Questo integratore riesce ad apportare 5 gr di Glutammina micronizzata per dose giornaliera.

Ultima offerta, sempre targata Equilibra, è un integratore di Omega 3 e 6 , pensato per favorire il benessere cardiovascolare e per stimolare la funzione cardiaca e cerebrale. E' in vendita ad appena 4,69 euro.

Durante l' Amazon Prime Day è possibile trovare in offerta anche gli integratori. Succo di aloe, proteine in polvere, ma anche integratori di Omega 3 e Omega 6, possono essere trovati scontanti del 30% e oltre. Vediamo insieme alcune offerte interessanti in questo ambito.

L' estrattore di succo Panasonic è in sconto al 25% e da 189 euro il prezzo scende a 139,99 euro . Si tratta di una acquisto assolutamente vantaggioso, perché questo prodotto è un estrattore di alta qualità, dotato di tecnologia di pressatura a bassa velocità che permette di conservare al meglio tutti i nutrienti di frutta e verdura. Anche in questo caso ci sono degli accessori che permettono di preparare granite e sorbetti.

Fare il pieno di vitamine con un estrattore: ecco quello che ci vuole! Cogliete al volo l'occasione di acquistare Imetec Succovivo al 25% di sconto, invece di pagare 199 euro, lo potete acquistare a soli 149 . Si tratta di un prezzo realmente vantaggioso vista la qualità dell'oggetto: è un estrattore di succo professionale a freddo, con spremitura lenta a 48 giri per minuto. E' capace di mantenere il 100% delle vitamine di frutta e verdura. L'estrattore è molto versatile, in dotazione ci sono infatti anche dei filtri per preparare granite e sorbetti, ma anche un ricettario con dei suggerimenti per maschere di bellezza.

In sconto al Prime Day anche un altro eccellente modello di Friggitrice ad Aria, quella proposta da Philips che, scontata del 22%, passa da 108 euro a 84 euro . Questo elettrodomestico da cucina può contare sulla tecnologia brevettata philips rapidair che, grazie all'aria calda, permette di friggere, arrostire, grigliare e cuocere come al forno.

Le friggitrici ad aria sono da tempo un must di chi in cucina fa attenzione all'uso dei grassi e cerca la leggerezza. Il modello di friggitrice ad aria proposto da Princess ha tutto ciò che serve in questo senso: ha una capienza XL, cioè significa che può contenere fino a 3,2 lt di prodotto, cuocendo di fatto 5 porzioni di patatine in una sola volta; ha ben 7 funzioni di cottura e si può controllare e regolare la temperatura. E' dotata di timer integrato e di pannello di controllo digitale. In occasione dell' Amazon Prime Day la pagherete 54,99 euro contro i 79 del prezzo di partenza.

Curare l'alimentazione è molto importante e, oltre alla scelta dei cibi migliori e delle ricette più salutari, può far comodo avere degli elettrodomestici in cucina che ci aiutino a cucinare sano, con pochi grassi, per mantenerci in forma. O magari che rendano possibile ottenere il massimo dagli alimenti che mangiamo. Spesso questi elettrodomestici di cucina (friggitrice ad aria, estrattore, planetaria) sono molto costosi ma...non all'Amazon Prime Day! Vediamo le offerte più interessanti.

Se cercate un epilatore classico, potete acquistare al Prime Day il Braun Silk-Epil Skin Spa scontato del 33% (da 198 euro a 99 euro). Si tratta di un epilatore con tecnologia Senso Smart, capace di guidarti nella depilazione applicando una pressione diversa in base alla zona del corpo trattata per ottenere ancora più risultati. E' comodo da utilizzare perché ha tecnologia wet&dry, quindi si può usare tranquillamente sotto l'acqua senza bisogno di tenerlo attaccato al filo.

Il modello Braun Silk-Epil Pro 5 è un epilatore a luce pulsata che trovate scontato del 30% all'Amazon Prime Day 2020 , da 419 euro a 293 euro! Si tratta di un epilatore a luce pulsata estremamente efficiente, che permette di vedere i primi risultati nel giro di 4 settimane dall'utilizzo. E' dotato di sensore SensoAdapt (con protezione UV) che permette all'epilatore di adattarsi alle diverse tonalità della pelle. Non richiede un tempo di utilizzo molto lungo, alla potenza più bassa 5 minuti sono sufficienti per depilare entrambe le gambe.

L' epilatore Philips Lumea Prestige è un dispositivo di epilazione a luce pulsata scontato al 41% in occasione del Prime Day . Il prezzo iniziale, infatti, è 598 euro, mentre al Prime Day lo troviamo a 289 euro. L'epilatore Philips può essere utilizzato sia sul corpo che sul viso ed emette più di 250.000 impulsi di luce. E' dotato di 3 accessori ergonomici che consento di agire al meglio su viso, corpo e zona bikini, per un risultato ottimale.

Oral-B Genius 10000N è un eccellente spazzolino elettrico scontato del 55% (da 220 a 99,99 euro ), provvisto di ogni genere di dettaglio per rendere la pulizia dei denti facile ed efficace. E' dotato di assistente per la protezione delle gengive, Gum Guard, che allerta in caso di eccessiva pressione durante lo spazzolamento, ma ha anche il rilevamento della posizione che consente di controllare che ogni area della bocca sia stata coperta. Ha 6 modalità di spazzolamento, tra cui: Protezione Gengive, Denti Sensibili, Sbiancante

Oral-B Smart 4 4000N è uno spazzolino elettrico semplice ed essenziale, ma molto efficace. All'Amazon Prime Day lo troviamo scontato del 42% a un prezzo vantaggiosissimo di 49 euro. Il vantaggio di Oral-B Smart è che questo spazzolino ti guida durante l'operazione di spazzolamento, avvisandoti quando si sta esercitando troppa pressione su un determinato punto; non solo, è possibile scegliere tra 3 diverse modalità di spazzolamento: quotidiana, denti sensibili e sbiancante. Oral-B Smart 4 4000N rimuove. fino al 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Amazon Prime Day 2020: Sconti Mobilità Sostenibile (bici, monopattini)

Biciclette e monopattini sono la chiave per una mobilità più sostenibile, purtroppo però spesso questi modelli sono molto cari, ecco perché è bene approfittare degli sconti attivi durante l'Amazon Prime Day: si può facilmente risparmiare! Vediamo insieme quali sono i modelli e gli sconti più interessanti.

Guarda tutte le offerte sulla Mobilità

Bicicletta Elettrica Pieghevole Argento

La bicicletta elettrica è comodissima per andare in giro in città, se poi è pieghevole, come questo modello Argento, è ancora meglio! La bicicletta elettrica Argento è scontata del 30% in occasione dell'Amazon Prime Day e invece di pagarla 999 euro, potete acquistarla per 699. Questa bici è dotata di telaio in alluminio pieghevole con maniglia di chiusura e può raggiungere una velocità massima di 25 km/h, il peso totale è di 22 kg. Le luci, così come il display, sono al LED. E' un modello pratico ed elegante.

i-Bike Fold Pro ITA 99

L'i-Bike Fold Pro ITA99 è una bici pieghevole pratica e comoda, venduta scontata del 24% a 899 euro all'Amazon Prime Day. Questo modello di bicicletta elettrica ha il telaio in alluminio che si ripiega in pochissimo tempo. Le ruote sono di tipo "fat" da 20 pollici con parafanghi in metallo. Il motore posteriore è brushless da 250 watt, la batteria è in litio. L'i-Bike è dotata di cambio con 6 velocità.

Bici Elettrica F.lli Schiano

La bici elettrica dei F.lli Schiano è scontata del 15%, al prezzo di 549 euro. Il telaio è in alluminio, ma non è pieghevole, questa bicicletta elettrica è più simile a una city bike che alle sportive bici pieghevoli. Ciò comporta il vantaggio di avere una ruota grande che rende la bici molto stabile. Ha ben 21 velocità con cambio SHIMANO e il motore posteriore è potente e consente di raggiungere una velocità pari a 25 km/h.

NINEBOT BY SEGWAY - MONOPATTINO

Il monopattino è senza dubbio uno dei mezzi di trasporto più utilizzati in città, soprattutto ultimamente il suo impiego ha conosciuto un autentico boom. E' pratico da usare e leggero! Ninebot, il monopattino di Segway, è in sconto del 18% e avete quindi la possibilità di acquistarlo a soli 599 euro. E' vero, si tratta di una cifra comunque alta, ma le prestazioni offerte da questo monopattino sono eccellenti: doppia batteria, pneumatici da 9 pollici che non hanno bisogno di manutenzione, e una velocità massima di 25 km/h.