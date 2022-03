Amazon Aware: il nuovo marchio di prodotti realizzati in modo consapevole Un nuovo marchio fresco di lancio è stato proposto da Amazon. Si tratta di Amazon Aware, un marchio che riguarda prodotti essenziali per l'uso quotidiano realizzati in modo consapevole. Fare acquisti in modo consapevole è un obiettivo sempre più centrale e Amazon vuole andare incontro a tutti coloro che non sanno da dove cominciare, dove farlo e cosa scegliere proponendo un modo semplice per acquistare in modo sostenibile. Amazon Aware vuol essere un aiuto ai consumatori per vivere in modo sostenibile, proponendo prodotti non solo con un design accattivante ma con alte prestazioni a dei prezzi accessibili.

Cosa vuol dire prodotti realizzati in modo consapevole Tutti i prodotti Amazon Aware sono dotati di certificazioni parte del programma Climate Pledge Friendly. l'iniziativa Climate Pledge Friendly sostiene l'impegno di Amazon nel sostenere gli acquisti green con l'intento di raggiungere emissioni zero di CO2 nel 2040. Le caratteristiche dei prodotti sono: Qualità e prestazione : i prodotti presentano un meraviglioso design e un'ottima resitenza, realizzati con materiali e tessuti innovativi ed efficaci che garantiscono alte prestazioni.

: i prodotti presentano un meraviglioso design e un'ottima resitenza, realizzati con materiali e tessuti innovativi ed efficaci che garantiscono alte prestazioni. Accessibilità: i prodotti hanno un prezzo accessibile. Questo fa sì che più chienti possano godere dei vantaggi di una vita più sostenibile.

Amazon Aware: abbigliamento I prodotti d'abbigliamento riguardano i capi essenziali da avere nel guardaroba per l'uso quotidiano, realizzati in un leggero e morbido cotone biologico, che assicura una perfetta vestibilità e in tessuti riciclati. Gli indumenti sono certificati da terzi quali Organic Content Standard 100, Global Recycled Standard e Higg Index Materials Seal. Tra i capi essenziali il marchio Aware propone abbigliamento da casa e pigiami, sempre realizzati in cotone ultra morbido per un confort da mattino a sera; gli abiti, realizzati in lussuoso jersey liscio e morbido con drappeggi. E non possono mancare i capi in denim, realizzati per più del 50% in materiali ricliclati. Un denim liscio, elasticizzato e morbido.

Amazon Aware: prodotti essenziali per la casa La biancheria da letto e da bagno Amazon Aware è realizzata in cotone biologico ed è certificata Made in Green by OEKO-TEX, a garanzia che la produzione sia ecocompatibile e avvenga in condizioni di lavoro socialmente responsabili. Biancheria da letto è realizzata in tessuto 100% cotone biologico da 300 fili con un morbido effetto rasatello. Prodotti essenziali per il bagno sono realizzati in tessuto 100% cotone biologico super morbido con un tocco di lusso. I prodotti realizzati in carta, quali rotoli da cucina, veline, carta igienica, etc sono realizzati in carta ricilicata e non contengono profumazioni, inchiostri o coloranti aggiunti.