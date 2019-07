"Ama il tuo intimo" è il nuovo progetto lanciato da Manetti&Roberts, leader di mercato con i suoi prodotti per l'igiene intima, che si propone di far conoscere e promuovere l'importanza della prevenzione delle patologie ginecologiche e della cura della sfera genitale e a cui si accompagna un progetto educazionale validato dall'Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI).

L'iniziativa invita le donne di tutte le età, dalla pubertà alla menopausa, a prendersi cura di sé a livello ginecologico, partendo dalla propria igiene intima, e iniziando un percorso di prevenzione ginecologica che duri nel tempo.

Il Professor Nicola Colacurci - Presidente AGUI, responsabile del centro di infertilità e direttore della Seconda Università di Napoli (SUN) - ci fa sapere che "Sono ancora troppe le donne che conoscono poco il loro corpo e hanno difficoltà a rivolgersi al ginecologo: basti pensare che solo la metà di loro si sottopone ai controlli periodici, percentuale che scende al 43% per le under 35. Tra i 15 e i 35 anni, una donna su cinque non è mai stata dal ginecologo. Una donna su quattro non ha mai fatto il pap-test e un quarto delle donne va dallo specialista solo se ha problemi".

Da questi dati appare chiara l'importanza di una corretta informazione ed educazione alla prevenzione, cui deve associarsi una prevenzione periodica mediante un dialogo aperto e continuo con il ginecologo.

