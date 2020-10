Acqua Vitasnella e AIRC Nuova limited edition per Nastro Rosa, la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno promossa da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro

Acqua Vitasnella, sempre a fianco delle donne nel sottolineare l'importanza di volersi bene per raggiungere il proprio benessere personale, nel mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno rinnova il sostegno alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro per la campagna Nastro Rosa.

Anche quest'anno, solo per il mese di ottobre, Acqua Vitasnella comunicherà il sostengo alla campagna AIRC vestendo interamente di rosa bottiglia e fardello del formato da 50 cl, con logo AIRC e iconico nastro rosa riportato su etichette e confezioni. Acqua Vitasnella, inoltre, ha aderito alla campagna Nastro Rosa finanziando una borsa di studio triennale – giunta ormai al secondo anno, per una giovane ricercatrice impegnata in un progetto di ricerca sul tumore al seno, dando il suo concreto contributo per sostenere i ricercatori che lavorano ogni giorno per renderlo sempre più curabile.

"Siamo orgogliosi di sostenere AIRC nella lotta contro il tumore al seno e tutte le donne che combattono questa importante battaglia", ha sottolineato Gabriele Monda, Responsabile Marketing di Acqua Vitasnella. "Acqua Vitasnella è un brand da sempre alleato del benessere femminile, e con il rinnovato sostegno a Nastro Rosa vuole continuare a promuovere i temi legati ai corretti stili di vita, ancor più in ottica di prevenzione, aggiungendo un nuovo importante tassello al finanziamento della ricerca scientifica".