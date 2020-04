Il magazine del Gruppo Mondadori risponde alle esigenze delle sue lettrici con tante iniziative editoriali e online

Segrate, 24 aprile 2020 - Donna Moderna, da sempre in ascolto delle sue lettrici, in un momento così particolare risponde alle loro esigenze con tante iniziative editoriali e online. Tra queste il sondaggio sulle abitudini e i sentimenti della popolazione in periodo di lockdown: in una settimana hanno risposto al questionario lanciato dal magazine del Gruppo Mondadori, diretto da Annalisa Monfreda, quasi 2.000 persone facendo emergere sentimenti e preoccupazioni ai quali Donna Moderna vuole dare ascolto proponendo una serie di attività per essere ancora più vicina a lettrici e utenti (sul Panel Mondadori 915 interviste ad un campione rappresentativo popolazione web; sulle testate online e social 848 interviste).

Una delle evidenze più rilevanti è che la programmazione e la pianificazione del futuro è stata messa in stand by: la mancanza di certezze ha portato 6 italiani su 10 a guardare all'avvenire lavorativo ed economico con preoccupazione. Donna Moderna risponde a queste paure con un'inchiesta a puntate dal titolo Le buone idee per ripartire con lo scopo di mappare ogni settore della micro e piccola impresa e per mettere assieme un puzzle di buone pratiche a cui ispirarsi. A ciò si aggiungono le interviste mirate ad esperti del mondo del lavoro e la risposta puntuale a tutte le richieste che arrivano allo storico sportello Dalla tua parte. «È un momento in cui la nostra anima di magazine pratico va messa al servizio della paura e dello spaesamento delle lettrici», spiega la direttrice Annalisa Monfreda. «Ci chiedono soluzioni concrete e ispirazioni praticabili. E noi dobbiamo essere in grado di variare ogni numero per interpretare i bisogni di quello specifico momento».

Tra i dati emersi dalla ricerca, è risultato anche che per il 52% degli intervistati è aumentato il tempo dedicato alle relazioni personali sia dentro le mura domestiche, sia via telefono, chat e videochiamate, per cercare di abbattere le distanze geografiche che non possono essere superate fisicamente. Per questo Donna Moderna attraverso l'hashtag #lenostrevitesospese racconta storie di vita interrotte a causa del coronavirus: le maestre che fanno lezione al telefono, i ragazzi che si laureano su Zoom, gli studenti fuorisede che chiamano a turno i nonni, le cassiere dei supermercati che regalano sorrisi dietro le mascherine .

Un altro aspetto interessante è che la cura della persona, sia nel campo della bellezza sia in quello dell'attività fisica, è aumentata principalmente per le giovani donne (18 – 34 anni). Di questo tema, la redazione del magazine ne ha parlato in diretta sul proprio account Instagram con l'Estetista Cinica, raggiungendo le 11.000 views. Inoltre DM Beauty attraverso tre collegamenti live con il Professor Antonino di Pietro, dermatologo plastico, ha risposto alle domande delle utenti sui temi di BodyCare, HairCare e SkinCare e ha lanciato la challenge #StayCoolStayHome, un appuntamento quotidiano per prendersi cura di sé. Ogni lunedì viene proposta una sfida con il calendario degli incontri e da martedì a domenica un post al giorno con le tips per sentirsi alla moda anche stando a casa.

Continuano anche gli allenamenti online di Corri Con Noi, l'iniziativa dedicata alle donne che vogliono cominciare a correre, a coloro che lo fanno già e vogliono migliorare e alle runner esperte che desiderano condividere la loro passione e la loro esperienza: il tutto ovviamente all'interno delle mura domestiche.

Un altro aspetto importante è lo stato d'animo con il quale si affronta questa emergenza: il 38% del campione subisce sbalzi d'umore continui, specialmente le donne (44%), ma ancor più i giovani tra i 18 e i 34 anni (49%). Per questo Donna Moderna ha cercato nuovi modi per creare vicinanza: le dirette Instagram quotidiane con conversazioni sulle difficoltà psicologiche provocate dal carico di lavoro femminile e dallo smartworking. O anche il racconto del dietro le quinte del magazine, con i i tips dei redattori esperti su beauty, smartworking, figli e cucina, fino alle opinioni degli edicolanti che vendono la rivista. Il tutto raccolto sotto l'hashtag #Donnamodernarestaconme. Non manca una call to action rivolta alle lettrici che possono spiegare come Donna Moderna sta facendo loro compagnia, ad esempio attraverso una ricetta o un'ispirazione. Infine con il progetto Ogni giorno più smart si può scoprire un nuovo tool utile a continuare a coltivare le proprie passioni ed essere al passo con il mondo esterno, oltre che ad avere una vita sociale, occupare le ore libere in modo interessante e tenersi in forma.

Donna Moderna, primo network femminile, è un ecosistema che attraverso il magazine, i canali web e social, abbraccia una audience digitale di 12 milioni utenti unici al mese (Fonte: Comscore Febbraio 2020) e raggiunge un pubblico di 1,4 milioni di lettori (fonte: Audipress 2019.3) cui si aggiungono gli oltre 2 milioni di fan base sui social.