2021 L’estate in cui lasceremo lo smartphone a casa

Intrattenimento e benessere a portata di polso con la nuova serie di smartwatch HUAWEI Watch 3 e gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4

È iniziato il conto alla rovescia per le tanto agognate vacanze estive e tutti quanti ci stiamo già immaginando in completo relax sotto l'ombrellone, oppure al fresco dei boschi di montagna: partire per un viaggio alla scoperta di una meta lontana, oppure trascorrere giornate intere in spiaggia tra una nuotata e una corsa sulla spiaggia, provare il brivido di altezze estreme con una scalata o con un percorso di hiking tra le vette più alte. In qualunque scenario ci immaginiamo di essere tra qualche settimana, questa estate potremo lasciare a casa lo smartphone e goderci tutto l'intrattenimento e l'utilità dei prodotti tecnologici che ci accompagnano tutto l'anno senza doverli per forza portare con noi.

L'ultima serie di smartwatch HUAWEI Watch 3, infatti, supporta la connettività autonoma: con l'attivazione del servizio eSIM[1] sullo smartphone, gli utenti possono gestire telefonate direttamente dallo smartwatch con SIM indipendente. E non solo: Huawei, da sempre attenta alle necessità degli utenti, ha già messo a disposizione su HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario del brand, alcune app perfette per vivere al meglio un'estate a tutto sport e musica. Grazie al lavoro congiunto con i partner RTL 102.5 e Melarossa nella creazione di app compatibili con lo smartwatch, su Huawei Watch 3 è possibile vivere a pieno lo spirito di libertà dell'estate ascoltando i successi del momento ovunque ci si trovi e tenere sempre d'occhio la forma fisica con il contributo dei nutrizionisti Melarossa oltre che con HUAWEI Health. Abbinando a HUAWEI Watch 3 i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 4, sarà possibile ascoltare la musica ovunque ci si trovi, con un audio cristallino e in tutta comodità, semplicemente collegando le FreeBuds allo smartwatch senza necessariamente portare con sé lo smartphone.

Intrattenimento anche in vacanza

Che ci si trovi sul materassino in mezzo al mare, senza avere dietro lo smartwatch, o in camminata ad altezze estreme, a tenere compagnia agli utenti Huawei ci sarà tutto l'intrattenimento di RTL 102.5. Su HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario di Huawei, è infatti disponibile per il download per HUAWEI Watch 3 Pro e HUAWEI Watch 3 RTL 102.5 Play, l'applicazione che consente agli utenti di accedere al ricco bouquet di canali live della radio da un unico punto di accesso, direttamente sullo smartwatch.

"Musica fa rima con estate e noi che lavoriamo in radio sappiamo bene quanto sia importante raggiungere gli utenti con le nostre selezioni musicali, la nostra informazione e il nostro intrattenimento ovunque essi si trovino e qualunque attività stiano svolgendo." – ha commentato Federica Gentile, speaker di RTL 102.5 – "Siamo orgogliosi di essere sbarcati sugli smartwatch grazie a Huawei. Il fatto che da oggi i nostri ascoltatori potranno seguirci con un semplice tap sul loro Watch 3 rispecchia a pieno lo spirito di libertà che esprime la musica."

Dall'applicazione sarà possibile ascoltare live tutti i canali radio, da RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia, fino ad arrivare a RTL 102.5 News, Best, Doc, Napulè, Bro&Sis, Romeo and Juliet e Guardia Costiera, la radio istituzionale dedicata agli utenti del mare, utilissima per chi viaggerà in barca.

Stile di vita sotto controllo direttamente dal polso

HUAWEI Watch 3 e HUAWEI Watch 3 Pro sono i primi due smartwatch che eseguono HarmonyOS 2, il nuovo sistema operativo che permette un'esperienza di utilizzo comoda e smart, ancora più utile quando si è in vacanza. La nuova serie di smartwatch permette di tenere sotto controllo la propria salute e monitorare i risultati sportivi[2] , con oltre 100 modalità di allenamento, rilevamento della temperatura direttamente dalla pelle con il nuovo sensore di temperatura ad alta precisione e il rilevamento delle cadute e avviso SOS in caso di emergenza è il compagno per vivere le proprie avventure estive, anche quelle più estreme, in totale sicurezza.

Tormentoni estivi a tutto volume

Estate significa musica ovunque ci si trovi e per godere al massimo delle funzionalità smart di HUAWEI Watch 3 e rimanere aggiornati sulle ultime hit che passano in radio, il must-have tecnologico dell'estate, in abbinamento a HUAWEI Watch 3, sono i nuovi auricolari open-fit con cancellazione attiva del rumore

HUAWEI FreeBuds 4. I FreeBuds 4, ultimi arrivati nella famiglia FreeBuds, sono la new entry nella serie di auricolari TWS Huawei con tecnologia di cancellazione del rumore ANC open-fit 2.0[3]: in qualunque situazione ci si trovi, basterà toccare l'astina dell'auricolare per attivare la funzione di cancellazione del rumore, isolarsi dal chiasso esterno e godere con la musica de meritato relax delle vacanze estive.

Informazioni su Huawei Consumer BG

Huawei è presente con i propri prodotti e servizi in oltre 170 paesi e serve un terzo della popolazione mondiale. Huawei ha 15 centri di Ricerca & Sviluppo in tutto il mondo in Paesi come Stati Uniti, Germania, Svezia, Russia, India e Cina. La Divisione Consumer di Huawei è una delle tre business unit di Huawei e fornisce smartphone, PC e tablet, wearable e servizi cloud. Con più di 30 anni di esperienza nel settore dell'ICT, un'ampia rete globale, operazioni di business su vasta scala e una solida rete di partner, la Divisione Consumer offre tecnologie di ultima generazione ai consumatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni al link: http://consumer.huawei.com/it

Seguici su:

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

[1] La funzionalità LTE è disponibile solo sui modelli LTE. Il servizio eSIM è supportato con attivazione di numero indipendente. Il servizio può variare a seconda dell'operatore di rete mobile o del Paese.

[2] Il dispositivo non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

[3] Più gli auricolari si adattano all'orecchio, maggiore è l'effetto di cancellazione del rumore. Le cavità auricolari più piccole permettono agli auricolari di ottenere un maggiore effetto di cancellazione del rumore rispetto alle cavità auricolari più grandi. Si raccomanda di mantenere una stretta aderenza quando si indossano gli auricolari per massimizzare l'effetto di cancellazione del rumore.