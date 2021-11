Gustose e nutrienti, le barrette proteiche di Myprotein sono l'alleato perfetto per tenersi in forma e garantire il giusto apporto energetico pre e post-allenamento.

Chi ama condurre una vita sana e fa regolare esercizio sportivo lo sa bene: un'alimentazione corretta è il modo migliore per ottimizzare i propri risultati. Spesso, però, il lavoro e la vita frenetica di città non consentono di seguire diete del tutto equilibrate. Ed è qui che intervengono, in nostro soccorso, gli snack della gamma Myprotein .

Per chi cerca barrette proteiche sostitutive del pasto, Myprotein ha in catalogo uno snack che fornisce 22 nutrienti diversi tra cui minerali essenziali e in più un contributo di 26g di carboidrati, perfetti per iniziare la giornata con la giusta energia, al pari di una colazione ai cereali.

Le barrette proteiche Oats & Whey, invece, si rivelano preziosissime per il post-allenamento, in quanto contengono un apporto leggermente maggiore, ovvero 22g di proteine e 38g di carboidrati. Inoltre sono disponibili in diversi gusti come Caramello salato, Cioccolato e arachidi, gocce di cioccolato e lampone puro.

Barrette Myprotein: zero accumulo di grassi

Se gli snack Myprotein, come abbiamo visto, permettono di recuperare in modo pratico e veloce energie importanti per il nostro organismo, sono utili anche per seguire una dieta con basso contenuto calorico.

In questo senso tra le migliori c'è The Carb Crusher, lo snack ideale per chi vuole nutrirsi senza sensi di colpa. La barretta contiene infatti una miscela di vitamine e minerali con 21g di proteine di qualità e solo 2,7g di carboidrati, per ridurre al massimo gli zuccheri.

Oppure la Layered Bar, una delle barrette più gustose del catalogo Myprotein, con sei strati di piacere, un elevato contenuto proteico e basso contenuto di zuccheri. Questo delizioso snack è lo spuntino perfetto e super-nutriente, ideale per frenare la voglia di dolci. Da provare nei gusti Cookies and Cream o Chocolate Brownie!

Altra barretta indispensabile è la Cereal Bar per la perdita di peso, un gustoso snack ai cereali con 4,8g di proteine e solo 95 calorie, mentre la Barretta proteica light è senza dubbio la migliore barretta proteica a basso contenuto di carboidrati, in quanto vanta 90% di carboidrati in meno ad una qualsiasi barretta standard. Ideale quindi per chi vuole perdere peso o semplicemente ridurre l'assunzione di carboidrati giornaliera.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.