Zecche: quali malattie trasmettono al cane?

Per questo motivo, è importante corretta rimozione e delle zecche, nonché la prevenzione per impedire la trasmissione di malattie.

Le zecche sono vettore di batteri , protozoi e altri patogeni che possono essere dannosi per la salute del cane e, in alcuni casi, possono essere fatali. La maggior parte delle malattie che conseguono dal morso si manifesta con una combinazione di febbre , dolori articolari , letargia e anomalie degli esami del sangue .

Perché le zecche mordono il cane?

Le zecche sono dotate di un apparato boccale pungente e succhiatore, adatto alla loro vita da parassiti ematofagi obbligati e temporanei: infestano abitualmente animali domestici e selvatici per nutrirsi del loro sangue. Gli ospiti che preferiscono sono piccoli roditori, lepri, volpi, cervi e uccelli (migratori e stanziali), ma possono approfittare anche di ricci, tassi ed altri mammiferi, anfibi e rettili.

Le zecche presentano una bassa specificità per la specie ospite, per cui possono attaccarsi anche a "vittime" occasionali come uomo e animali domestici, come il cane o il gatto..

La vita delle zecche ha una durata di circa due anni, periodo in cui questi piccoli artropodi si sviluppano, passando per tre stadi di crescita: larva, ninfa e zecca adulta.

Cosa succede quando una zecca morde il cane

Le zecche si appostano sulle estremità di arbusti o su un filo d'erba, attendendo il passaggio di un animale. Quando avvertono la vicinanza di un potenziale "ospite", vi si attaccano (è sufficiente vengano sfiorate), quindi si posizionano sulla pelle e la trafiggono, introducendo il rostro (parte del loro apparato buccale). Il morso, in genere, non viene nemmeno avvertito, poiché le zecche emettono una sostanza leggermente anestetica.

Una zecca tende ad insediarsi maggiormente su testa, collo, gambe e spazi interdigitali, dove può restare attaccata all'involontario ospite da alcune ore a diversi giorni. Così ancorate, le zecche iniziano a succhiare il sangue e a nutrirsi per alcuni giorni, fino a che, sazie, si staccano dall'ospite, lasciandosi cadere sul terreno.

Cause delle malattie trasmesse dalle zecche nei cani

Come se tutto ciò non bastasse, le zecche possono trasmettere malattie. Quando una zecca morde un ospite (come il cane) e rimane attaccata per diversi giorni succhiando lentamente il sangue, i parassiti possono essere trasmessi dalla zecca all'ospite e viceversa.

Le malattie trasmesse dalle zecche vengono diffuse dalle zecche, nonostante sia importante rendersi conto che in quasi tutti i casi le zecche non sono la causa della malattia, bensì il vettore. Le zecche vengono infettate da batteri e protozoi ad un certo punto del loro ciclo di vita, quindi possono trasmetterli, o trasferirli, ai cani quando mordono.

La paralisi da zecche è un'eccezione, poiché dipende dalle tossine presenti nella saliva delle zecche.