Zecche cane: come si riconoscono, cosa può succedere e cosa fare

Trovare una zecca con il rostro incastrato nella pelle del proprio cane può essere inquietante: questi aracnidi parassiti non solo causano prurito e dolore , ma sono anche portatori di malattie , alcune delle quali sono potenzialmente letali. Rimuovere una zecca può essere complicato, ma è necessario farlo ed occorre sapere come valutare la salute del cane dopo un morso di zecca.

Sebbene le zecche possano mordere anche i gatti e gli esseri umani, i cani sono più suscettibili alle zecche e alle malattie da loro trasmesse . Per questo, è essenziale sapere come proteggere il cane dalle zecche e cosa fare se le contrae .

A differenza delle pulci , le zecche non saltano , ma "salgono a bordo" o cadono su un ospite di passaggio: in pratica, questi parassiti si appostano sulle estremità di arbusti o su un filo d'erba, attendendo il passaggio di un animale. Quando avvertono la vicinanza di un potenziale "ospite", vi si attaccano (è sufficiente vengano sfiorate), quindi si posizionano sulla pelle e la trafiggono, introducendo il rostro (parte del loro apparato buccale). Il morso, in genere, non viene nemmeno avvertito, poiché le zecche emettono una sostanza leggermente anestetica . Così ancorate, le zecche iniziano a succhiare il sangue e a nutrirsi per alcuni giorni, fino a che, sazie, si staccano dall'ospite, lasciandosi cadere sul terreno.

I sintomi più comuni di molte malattie trasmesse dalle zecche, come la malattia di Lyme, la febbre maculosa delle Montagne Rocciose e la paralisi da zecche, si presentano inizialmente con febbre e letargia . Alcune malattie possono anche causare debolezza, zoppia , gonfiore articolare o anemia . Con la paralisi da zecche, può verificarsi la graduale insorgenza di un'andatura goffa che si trasforma in paralisi.

Diagnosi e cura

Come fanno i veterinari a diagnosticare le zecche nei cani?

Se si nota una protuberanza rossa, una ferita o un'eruzione cutanea a forma di occhio di bue, che potrebbero indicare l'incontro ravvicinato del cane con una zecca, è consigliabile rivolgersi al proprio veterinario per escludere che abbia contratto un'infezione. Il veterinario può eseguire un esame del sangue e un test specifico per rilevare la presenza di anticorpi che indicano la presenza di Lyme, ehrlichiosi o altre malattie batteriche trasmesse dalle zecche. Un esame fisico può rivelare altri segni significativi come febbre, linfonodi ingrossati e gonfiore articolare. Ulteriori esami possono essere eseguiti per verificare la presenza di danni renali, una grave complicazione dell'infezione sistemica.

Come trattare i morsi di zecca nel cane

Il trattamento delle zecche inizia con la rimozione del parassita. Il proprietario di un animale domestico può rimuovere in sicurezza una zecca senza l'aiuto di un veterinario purché segua le procedure corrette per l'estrazione della zecca .

Se il cane ha la febbre, appare letargico o manifesta segni di zoppia, un veterinario può somministrargli antibiotici per diverse settimane.

Se viene rilevata la malattia di Lyme, iniziando precocemente, gli antibiotici dovrebbero aiutare il cane a sentirsi meglio in due o cinque giorni; tuttavia, il cane dovrà continuare a prendere gli antibiotici per diverse settimane per eliminare completamente l'infezione. I cani che soffrono di complicanze del danno renale dovute alla malattia di Lyme non trattata necessitano di un'ulteriore gestione che può includere il ricovero ospedaliero, il supporto nutrizionale e la somministrazione di liquidi per via endovenosa.

Nel caso della paralisi da zecche, la semplice rimozione delle zecche solitamente risolve i sintomi entro 24 ore, poiché la causa sottostante sono le neurotossine presenti nella saliva delle zecche.

In alcuni casi, ai cani che mostrano difficoltà respiratorie può essere somministrato ossigeno supplementare.

Prognosi per cani con zecche

La prognosi per un cane morso da una zecca dipende da diversi fattori, tra cui:

numero di morsi inferti al cane

periodo di tempo in cui la zecca è rimasta attaccata al cane,

potenziali malattie trasmesse dalla zecca e tempestività del trattamento.

La maggior parte dei morsi di zecca guariscono con poco più di qualche giorno di prurito. Condizioni più gravi si verificano quando è il morso implica la trasmissione di un'infezione perché le malattie trasmesse dalle zecche possono essere fatali, se non trattate.