Zampa rotta nel gatto: quali sono i sintomi e cosa fare?

Se il modo in cui il gatto di casa si è procurato la frattura è sospetto (per esempio perché la severità del trauma non è tale da spezzare una zampina), il veterinario può ritenere necessario investigare le suddette condizioni, per approfondire la diagnosi.

In aggiunta alla radiografia, il veterinario conduce anche gli immancabili esame obiettivo e anamnesi , indagini che permettono di chiarire come sta l'animale e qual è stata la dinamica dell'infortunio.

Per diagnosticare una zampa rotta in un gatto serve una radiografia , meglio se in sedazione, in quanto in questo modo è possibile analizzare il corpo dell'animale da angolazioni diverse. L' esame radiologico mostra la sede e l'entità della frattura (chiusa o aperta; composta o scomposta; ecc.) nonché le condizioni degli organi interni come vescica , stomaco ecc.; occorre, infatti, ricordare che, in occasioni di traumi da veicoli e da caduta dall'alto, sono possibili anche lesioni agli organi interni.

Come si cura?

Il trattamento di una zampa rotta nel gatto varia principalmente in funzione del tipo di frattura e dell'osso fratturato.

Se la frattura è composta e i monconi ossei sono relativamente allineati, sussistono le condizioni per attuare una terapia conservativa, basata sull'applicazione di una stecca o un gesso e di un bendaggio, il cui scopo è immobilizzare la zampa per il tempo necessario alla guarigione.

Qualora il veterinario optasse per questa strategia, è doveroso segnalare che è necessario cambiare il bendaggio una volta a settimana circa.

Se la frattura è scomposta (con i monconi ossei disallineati) e/o aperta (il moncone osseo ha leso dall'interno la pelle ed è esposto, la terapia è forzatamente chirurgica e prevede l'incisione della cute e l'applicazione, a seconda dei casi, di barre, perni, viti, chiodi o fili, che servono a mantenere in linea i monconi durante la formazione del cosiddetto callo osseo.

È doveroso segnalare che la riparazione chirurgica impone sempre il ricorso a una terapia antibiotica profilattica, effettuabile con la somministrazione giornaliera di una pastiglia o con un'iniezione a lento rilascio, che serve a prevenire le infezioni in sede di intervento.

Zampa rotta nel gatto: come alleviare il dolore?

In genere, per alleviare il dolore nel gatto con la zampa rotta, il veterinario prescrive un antinfiammatorio da far assumere all'animale per 7-10 giorni.

Zampa rotta nel gatto: cosa fare a casa?

A prescindere che il trattamento sia stato conservativo o chirurgico, il gatto con la zampa rotta deve stare a riposo il tempo necessario alla formazione del callo osseo, processo che sancisce l'unione dei monconi e il ripristino della normale anatomia scheletrica.

Riposo vuol dire niente corse, salti e altre attività che determinano sollecitazioni importanti a carico dell'arto fratturato.

Per favorire la condizione di riposo, i veterinari raccomandano di tenere il gatto in casa, in una stanza tranquilla e libera da mobili che possono incentivare salti, o, in alternativa, in una gabbia spaziosa (soluzione sicuramente meno piacevole all'animale).

Occorre precisare che i gatti con una zampa rotta sono particolarmente abili ad autogestirsi durante il periodo della convalescenza, chiaramente se opportunamente supportati e se in un ambiente tranquillo, che non li stressi.

Zampa rotta nel gatto: quando serve l’amputazione?

Il veterinario potrebbe valutare l'ipotesi dell'amputazione dell'arto qualora la frattura fosse molto grave e non ci fossero le condizioni per una guarigione spontanea, anche in caso di intervento chirurgico riparativo.