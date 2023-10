Vivere con un gatto in casa: 10 motivi per cui fa bene

Vivere con un gatto in casa fa bene alla salute: lo svelano numerosi studi, ma soprattutto l'esperienza dei padroni che hanno sperimentato (e sperimentano quotidianamente) gli effetti benefici di questo animale su corpo e mente. I gatti infatti possiedono un potere psicoterapeutico conosciuto da tempo che permette di migliorare davvero la salute dell'uomo.

Le fusa emettono delle frequenze sonore che sono molto simili a quelle usate in campo medico, mentre la saliva è ricca di proteine utili per il sistema immunitario. Senza contare la capacità del gatto di trasmettere tranquillità e calma, placando ansie e stress che fanno parte della vita quotidiana, semplicemente con il gesto di accarezzarlo. Ma non finisce qui: i benefici che derivano dallo stare a contatto con un gatto sono davvero tantissimi! Scopriamoli tutti!