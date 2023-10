Ancora, un altro vantaggio sta nel fatto di avere sempre (o quasi) un motivo per sorridere . Con le loro espressioni buffe o i loro atteggiamenti particolari, i nostri amici a quattro zampe daranno sempre una ragione per lasciarci di stucco, farci ridere, scattare foto e, ovviamente, raccontare le loro prodezze in giro.

Naturalmente, è il caso di mostrare anche l'elenco dei pro di avere un cane, che come abbiamo ben capito sono moltissimi. Ovviamente però occorre fare un piccolo disclaimer: ricordate sempre che Fido è un amico per la vita e che la sua adozione deve essere sempre consapevole e ben ponderata .

Avere un cane: contro

Va portato spesso fuori per fare i bisogni;

Ha necessità di attenzioni e coccole;

Potrebbe (soprattutto da cucciolo) rosicchiare i mobili o fare danni;

Può ammalarsi e avere bisogno di cure, cosa che implica dolore e spese;

Perde peli;

Quando scomparirà lascerà nella tua vita un vuoto incolmabile.

Chiudiamo con la lista dei contro per un motivo preciso: ricordarvi che il cane non è un giocattolo. Se state pensando di adottarne uno, ricordatevi che si tratta di un essere vivente, di un compagno che vi rimarrà sempre accanto e sarà sempre in attesa di un vostro gesto, che dipenderà da voi in tutto e per tutto.

Avere un cane significa essere pronti a soddisfare le sue necessità e a stargli accanto nelle gioie e nei dolori di quella che, purtroppo, è la sua breve vita. Tenete presente ogni piccola implicazione e scegliete con grande attenzione.