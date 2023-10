Vitamina D nel cane: perché è importante e come integrarla

Introduzione Il metabolismo della vitamina D è complesso e influenzato da numerosi fattori dietetici e ormonali. E' importante per i cani, così come per le persone, evitare carenze di tale vitamina, responsabile dell'insorgenza di una vasta gamma di disturbi e patologie. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Fattori che influenzano la sintesi della Vitamina D nei cani Esposizione ai raggi UV (quanto e quando l'animale sta all'esterno)

Tipo di mantello dell'animale

Pigmentazione cutanea In molte specie, la biosintesi della vitamina D inizia con l'esposizione ai raggi UV, dove il 7-deidrocolesterolo viene trasformato in previtamina D 3 . I fattori che influenzano la sintesi della vitamina D 3 sono la quantità e la qualità della luce UV, il tipo di mantello dell'animale e la pigmentazione cutanea. I cani differiscono dall'uomo (e da molte altre specie) per la mancata capacità di sintetizzare la vitamina D 3 nella cute, probabilmente a causa dell'elevata attività dell'enzima 7-deidrocolesterolo-Δ7-reduttasi.

Vitamina D: due forme alimentari L' alimemtazione dei cani deeve essere integrata con vitamina D per soddisfare i requisiti nutrizionali. Esistono due forme alimentari di vitamina D: il colecalciferolo (vitamina D 3 ), che proviene da fonti alimentari animali, e l'ergocalciferolo (vitamina D 2 ), che deriva da fonti vegetali. La vitamina D negli alimenti commerciali per cani si trova essenzialmente sotto forma di frattaglie, fegato di manzo, o prodotti a base di pesce grasso. Il medico veterinario, per integrare, potrebbe prescrivere il calcitriolo. Fabbisogno giornaliero di Vitamina D nel cane Il fabbisogno giornaliero di vitamina D per il cane è indicativamente di 20 IU/kg. Tale livello non è naturalmente assimilabile, con l'esposizione solare, ma viene integrato con l'alimentazione e alcuni eventuali integratori, prescritti dal medico veterinario.

Vitamina D nel cane: perché è importante Mantiene livelli normali di calcio (salute di ossa e muscoli)

Favorisce la crescita muscolare

Omeostasi del fosforo (un altro componente chiave delle ossa),

Favorisce la salute dentale

Sostiene il sistema immunitario Il principale ruolo della vitamina D nel cane è quello di regolare il metabolismo di calcio e fosforo, ma è anche necessaria per la corretta funzione di muscoli e nervi. La principale fonte di vitamina D per il cane è l'alimentazione.