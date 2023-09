Il termine giusto per indicare i baffi del gatto è la parola "vibrisse". Questa parola proviene da "vibrio", in latino, che significa vibrare.

I baffi del gatto o, per meglio dire, le vibrisse , sono peli lunghi, spessi e molto flessibili che il felino adopera per svolgere una quantità di funzioni quotidiane. Non sono solo un elemento estetico, dunque, ma rappresentano un organo indispensabile alla vista e all'equilibrio, ma anche al benessere psicofisico generale del gatto.

I baffi del gatto svolgono una quantità di funzioni, ma prima di tutto sono un importantissimo strumento sensoriale . Il baffo permette al gatto di muoversi senza problemi anche in spazi stretti o molto bui , e permette al felino di percepire gli oggetti che lo circondano anche quando non sono a diretta portata degli occhi. Sono uno strumento predatorio eccellente, poiché permettono al gatto di muoversi con destrezza e di arrampicarsi con abilità. Dobbiamo immaginare le vibrisse come dei potenti radar naturali che gli permettono di mantenere un formidabile equilibrio e di fare le sue quotidiane acrobazie.

Il fusto delle vibrisse è formato di cheratina e non contiene nervi . Tuttavia, qualora si dovesse provare a strappare una vibrissa (cosa da non fare mai per nessun motivo), si verificherebbe un sanguinamento importante.

A differenza del manto peloso, le vibrisse si trovano nella parte laterale del muso , poco al di sotto del naso, nell' arcata sopracciliare e, talvolta, dietro le zampine anteriori . Si tratta di " peli tattili " più spessi e duri (pur mantenendo caratteristiche di flessibilità) rispetto al pelo normale che presentano radici più importanti, le quali entrano in comunicazione con i muscoli e il sistema nervoso del felino. Il muso del gatto, infatti, è una zona particolarmente ricca di terminazioni nervose e molto vascolarizzata. È per questo che è anche una delle zone più delicate del suo corpo.

A cosa servono i baffi del gatto?

Captano gli spostamenti d'aria;

Percepiscono la presenza di oggetti;

Consentono di muoversi abilmente anche negli spazi bui;

Consentono al gatto di prendere le misure per salti e movimenti complessi.

Acuiscono la vista poco sviluppata del felino (specialmente da vicino)

Trasmettono le emozioni

Il gatto è famoso per la sua agilità sopraffina e per i suoi movimenti calibrati. Tutto questo non sarebbe mai possibile senza le vibrisse, le quali permettono loro di infilarsi in spazi angusti o di destreggiarsi al buio come se ci vedessero bene. La verità è che i gatti hanno un udito e un olfatto eccellenti, ma la vista ravvicinata non è particolarmente buona. Sono le vibrisse che sopperiscono a questo difetto, e quando un baffo tocca una superficie solida, è molto probabile che il gatto decida prendere un'alta direzione. La vibrissa permette anche di percepire la temperatura degli oggetti che li circondano.

Dobbiamo immaginare le vibrisse come dei recettori che compensano la vista del felino. Essendo sensibili agli spostamenti d'aria e alle piccole alterazioni, esse permettono al felino di individuare le piccole prede e agguantarle con un balzo.

Nel caso delle arrampicate, competenza molto importante per qualsiasi gatto, entrano invece in gioco le vibrisse sulla parte dietro delle zampe anteriori.

Detto questo, è però importante sfatare il mito per cui tagliando le vibrisse del gatto, questo non sarà capace di scappare di casa. Si tratta di una credenza popolare molto diffusa specialmente un tempo, ma priva di fondamento. Le vibrisse sono un organo importante per il benessere del gatto, e rimuoverle potrebbe provocargli un senso di paura e disorientamento.