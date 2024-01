Vestire i gatti è una tentazione per tantissimi padroni che vorrebbero non solo tenere al caldo il proprio pet d'inverno, ma anche realizzare qualche divertente foto da conservare in occasioni importanti come Natale , Halloween oppure un compleanno. Il benessere del proprio animale – in ogni caso – va messo sempre al primo posto, dunque è lecito chiedersi se è giusto vestire i gatti, ma soprattutto in che modo farlo per evitare traumi o problemi .

Se invece è un gattino timido che si nasconde spesso e non ama essere toccato da chi non conosce, probabilmente sarebbe meglio non fargli indossare nulla e lasciarlo stare. In ogni caso sarebbe meglio vestire il gatto sempre per gradi, testando la sua reazione al vestito. Mettigli l'abito, se resiste in alcun modo e mostra segni di insofferenza, non forzarlo ulteriormente.

Non solo: se il gatto da poco ha subito un intervento chirurgico potrebbe avere bisogno di proteggere la sua zona d'incisione con un abito. In ogni caso è essenziale procedere sempre con cautela, utilizzando un rinforzo positivo per non creare un trauma nell'animale.

La maggioranza dei gatti non ha alcun bisogno di essere vestito. Esistono però delle eccezioni: i mici senza peli infatti potrebbero avere necessità di indossare degli abiti d'inverno per stare al caldo e non soffrire eccessivamente il freddo .

Quando vestire i gatti?

In caso di pelo corto o assente

Se la temperatura esterna è molto bassa

Il pet è malato o ha subito un'operazione, rasando il pelo

Nelle giornate di pioggia se si trova all'esterno

Se siete in vacanza sulla neve

Dunque quando vestire i gatti? Questa scelta andrebbe fatta in alcune situazioni particolari e non per puro divertimento, soprattutto per non traumatizzare l'animale. Ad esempio l'inverno alcune razze di mici – come sottolineato – soffrono il freddo e potrebbero trovare piacevole indossare un vestito per stare al caldo.

In particolare se vi trovate in luoghi in cui ci sono neve o ghiaccio e la temperatura esterna è molto bassa. In ogni caso l'elemento più importante da tenere in considerazione è il carattere del tuo pet: tieni d'occhio il suo comportamento e la reazione di fronte alla possibilità di indossare dei vestiti. In questo modo eviterai di commettere degli errori e farai la cosa giusta per il suo bene.