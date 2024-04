Vantaggi e svantaggi della Sterilizzazione del Cane Femmina

Questo articolo vuole fare chiarezza in merito ai vantaggi e agli svantaggi della sterilizzazione del cane femmina, senza esprimere un giudizio su cosa sia meglio; per questo tipo di valutazione, infatti, è meglio rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, il quale consiglierà cosa è meglio per l'animale.

La comunità veterinaria è per la sterilizzazione del cane femmina, in quanto questo intervento giova alla salute dell'animale in diversi modi; tuttavia, è doveroso ricordare che la sterilizzazione della femmina del cane presenta anche alcuni implicazioni negative nonché alcuni rischi.

Vantaggi della Sterilizzazione del Cane Femmina

Sterilizzare il cane femmina ha diversi vantaggi, alcuni relativi alla sua gestione e altri riguardanti la sua salute.

Annulla il rischio di gravidanze indesiderate

La sterilizzazione del cane femmina è probabilmente la strategia più efficace per mantenere sotto controllo le nascite e tenere a bada il fenomeno del randagismo e del sovraffollamento di canili e rifugi per cani.

Per il padrone, inoltre, una gravidanza indesiderata rappresenta una spesa non indifferente nonché un impegno: il cane, infatti, ha bisogno di controlli veterinari periodici (per seguire l'andamento della gestazione) e i cuccioli necessitano di numerose attenzioni (in quanto sporcano, sono ancora "indisciplinati" ecc.).

Annulla il ciclo di calore e tutti i comportamenti correlati

Quando è in calore, la femmina del cane potrebbe produrre una secrezione sanguinolenta dalla vulva, che può macchiare l'ambiente domestico (es: pavimenti, divani, poltrone ecc.).

Inoltre, adotta una serie di comportamenti dettati dalla presenza degli ormoni riproduttivi, che potrebbero anche metterla in pericolo: per cercare l'accoppiamento con un cane maschio, infatti, la femmina potrebbe tentare di scappare, rischiando di farsi del male (finendo, per esempio, per essere investita da una macchina) e di far del male a persone (causando, per esempio, un incidente stradale).

La sterilizzazione annulla la produzione di ormoni riproduttivi e, di conseguenza, elimina le suddette eventualità.

Annulla il rischio di tumore alle ovaie, all’utero e al collo dell’utero

Quando la sterilizzazione comporta l'asportazione di ovaie e utero, l'animale non corre più rischi di sviluppare tumori a questi organi riproduttivi; quando invece è limitata alle ovaie, potrebbe sviluppare solo quello dell'utero e della cervice uterina.

Nel cane, il tumore dell'utero è una neoplasia rara (ne soffrono meno dell'1% di tutti cani), che colpisce soprattutto gli animali di età medio-avanzata.

Raro è anche il tumore dell'ovaio: secondo alcune fonti, infatti, la sua incidenza varia tra lo 0,7% e il 3,6%.

Annulla il rischio di piometra

Più comune negli animali di mezza età, la piometra è un'infezione dell'utero, che può anche causare la morte del cane.

Nel cane che soffre di piometra, l'utero si riempie di pus e batteri.

Esclusiva delle femmine intere (cioè non sterilizzate), la piometra è principalmente una patologia secondaria ai cambiamenti ormonali che interessano l'apparato riproduttivo durante il ciclo di calore: in alcuni cani, infatti, gli alti livelli di progesterone che seguono gli estri senza gravidanza inducono nel tempo un ispessimento della mucosa interna dell'utero (iperplasia endometriale), che a sua volta può provocare la formazione di una cisti; questa cisti produce un liquido che, nell'utero, crea un ambiente ideale alla proliferazione di batteri infettivi.

A favorire la piometra, inoltre sono anche altri fattori: per esempio, durante l'estro, i globuli bianchi (che proteggono tipicamente dalle infezioni) non possono entrare nell'utero, in quanto aggredirebbero non solo gli agenti infettivi ma anche lo sperma; non avendo accesso all'utero, pertanto, non possono proteggere dalla proliferazione batterica locale, esponendo così l'animale alla piometra.

Con l'intervento di ovarioisterectomia, il pericolo piometra è completamente scongiurato.

Annulla il rischio di gravidanza isterica del cane

Dovuta ai cambiamenti ormonali, la gravidanza isterica è una condizione che simula i sintomi fisici e comportamentali di una vera gestazione, sebbene la cagnolina non sia veramente incinta.

Ecco, allora, che l'animale lamenta un ingrossamento anomalo delle mammelle, vomito, poco appetito e ritenzione idrica e comincia a manifestare comportamenti quali nidificazione e nervosismo; in rari casi, inoltre, potrebbe sviluppare anche una complicanza alquanto seria come la mastite.

La gravidanza isterica rappresenta un disagio non solo per il cane, ma anche per il padrone.

Con la sterilizzazione, il rischio di gravidanza isterica e di mastite correlata è completamente annullato, poiché viene meno la produzione ormonale che sostiene l'intero fenomeno.

Riduce il rischio di tumore al seno

Studi sui cani hanno evidenziato che il tumore al seno in questi animali è fortemente connesso all'esposizione al progesterone, un ormone riproduttivo che stimola i fattori di crescita e la proliferazione cellulare (una proliferazione cellulare fuori controllo è alla base dello sviluppo di neoplasie).

A confermare ulteriormente il ruolo del progesterone nella formazione dei tumori al seno nei cani sono stati alcune ricerche relative alla sterilizzazione, da cui è emero che:

I cani femmina sterilizzati prima del primo ciclo di calore hanno lo 0,5% di probabilità di sviluppare un tumore del seno , questo perché, in precedenza, c'è stata soltanto una breve esposizione delle cellule mammarie al progesterone;

, questo perché, in precedenza, c'è stata soltanto una breve esposizione delle cellule mammarie al progesterone; Al contrario, i cani femmina sterilizzati dopo il primo e dopo il secondo ciclo di calore presentano una probabilità di sviluppare un tumore del seno pari, rispettivamente, all'8% e al 26%; questa probabilità maggiore si spiega con il fatto c'è stato un'esposizione al progesterone di maggiore durata.

Gli studi suddetti hanno dimostrato come la sterilizzazione del cane femmina eseguita in anticipo sul primo ciclo di calore abbia un effetto protettivo nei confronti del tumore al seno.