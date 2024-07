Come fare una vacanza in camper con il cane?

Vacanza in camper con il cane: che regole seguire? Il cane deve essere alloggiato in gabbiette o trasportini;

Se lasciato libero, il cane deve essere assicurato con cinture di sicurezza;

Il cane non può accedere al vano del conducente;

Il cane non deve sporgersi dal finestrino. Le regole per viaggiare con il cane in camper sono le stesse del viaggio in auto: con il comma 6 dell'articolo 169, il Codice della Strada fornisce a tutti i conducenti e padroni di animali domestici le regole e indicazioni corrette per farli viaggiare in sicurezza.

Dove deve stare il cane in camper? Come abbiamo detto, i cani devono viaggiare in un trasportino o, in alternativa, in una gabbia apposita. Gli si può anche garantire maggiore spazio, come nel vano posteriore, a patto però che sia ben limitato e separato dal posto di guida grazie alla presenza di una rete. Secondo il già citato articolo del Codice della Strada, infatti, è «consentito il trasporto di animali domestici, anche in numero superiore a uno purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo». La violazione di tali norme comporta una multa dall'importo variabile: da 68 a 275 euro, circa, con decurtazione di un punto dalla partente di guida.

Come trasportare cani in camper? Trasportini;

Box;

Vani delimitati. Un trasportino è sempre un'ottima soluzione, ma in base alla taglia del cane (e alla grandezza del camper) è possibile optare anche per un box chiuso. È sempre importante che trasportini e gabbie siano fissati in maniera stabile, così da evitare incidenti per l'animale. Se si decide di lasciarlo un po' più libero il cane può anche occupare una parte del vano posteriore, ma deve essere sempre assicurato con delle cinture di sicurezza e lo spazio deve essere delimitato da una rete, così da evitare contatti accidentali con chi è alla guida. È molto importante che l'animale non sia libero di muoversi per tutta la superficie del mezzo. Una vacanza con il cane è sempre una buona idea, anche se in camper: basta solo essere responsabili.

Cosa fare se si pensa di andare in camper con il cane? Abituare l'animale gradualmente;

Preparare prima l'itinerario;

Includere nel percorso ristoranti/locali che ammettono i cani;

Individuare spiagge lungo il percorso con libero accesso per i cani, sia sotto l'ombrellone che in acqua;

Ricercare luoghi d'attrazione con accesso libero per cani;

Optare per città con aree verdi dove poter lasciar correre il cane;

Individuare una struttura ricettiva che ammetta gli animali, qualora non si miri a dormire in camper per tutta la durata del viaggio. Prima di partire in camper sarebbe una buona idea abituare gradualmente il cane al camper, facendoglielo conoscere e facendo piccoli giri di assestamento. Davvero necessaria, invece, è la preparazione dell'itinerario, che deve tenere conto di soste e pause per far sgambare un po' l'animale. Altre cose essenziali? Trovare tutti i posti dove l'animale può accedere con facilità, in modo tale da separarci da lui solo se strettamente necessario.

Si può lasciare il cane in camper? In linea di massima la risposta è no: lasciare solo il cane non è mai una buona idea. Se ci si deve necessariamente allontanare, occorre usare il buon senso, lasciandolo per poco tempo e con tutti i comfort a disposizione. In nessun caso l'animale dovrà essere all'interno del mezzo, da solo, nelle ore più calde della giornata.

Vacanze in camper con il cane: dove andare? Milano;

Roma;

Napoli;

Rimini;

Jesolo;

Riccione;

Firenze;

Palermo;

Venezia;

Verona. Se si pensa di rimanere nella Penisola, queste sono le città più pet friendly d'Italia e si può pensare di organizzare un itinerario che passi da qui. Di certo non mancheranno i servizi a disposizione e le comodità per il proprio animale.

Come mettere nella valigia del cane? Ciotola da viaggio;

Abbondanti dosi di cibo;

Snack premio;

Giochi preferiti;

Cuscino della cuccia, così da garantire un po' di comfort casalingo e tranquillità psicologica;

Due guinzagli;

Panni assorbenti;

Museruola;

Sacchettini igienici in gran numero;

Palettina per raccogliere gli escrementi;

Un impermeabile nei mesi freddi;

Medicine eventuali;

Documenti;

Kit pronto soccorso. Questi sono tutti gli oggetti essenziali da portare se si viaggia in camper con il cane. Metterli in valigia consentirà all'animale domestico di essere più sicuro e felice (e a noi di essere più sicuri e sempre in regola).