Le urine del coniglio possono assumere una vasta gamma di colori , dal giallo all'arancione, dal rosso al marrone chiaro , a causa della presenza di diversi pigmenti biologici derivati dal metabolismo di composti sintetizzati dall'organismo o assunti con l' alimentazione , come i pigmenti biliari , le porfirine, le flavine le melanine. Il grado di concentrazione delle urine può rendere più o meno evidenti questi colori, ma la colorazione è normalmente uniforme nelle urine. Alcuni tipi di vegetali (come l' erba medica , le barbabietole , le carote , gli spinaci e le verdure crucifere come cavoli, ravanelli , rape , senape , cavolfiori e broccoli ) aumentano l'intensità della pigmentazione rossa . In ogni caso, anche con una dieta costante, si possono trovare colori diversi nelle urine da una giornata all'altra.

Sintomi di condizioni patologiche

Conigli che hanno patologie urinarie possono esprimere atteggiamenti di dolore e stress. In particolare, si può notare che il coniglio prova ad urinare più frequentemente o in luoghi non consueti, ad esempio fuori dalla lettiera o dal luogo in cui normalmente urina.

Conigli affetti da cistite o da ipercalciuria hanno spesso il pelo imbrattato da urina a livello delle cosce: questo può provocare delle lesioni simili a ustioni sulla cute.

Un odore particolarmente sgradevole potrebbe essere indicativo di una scarsa pulizia, di urinazione aumentata, o della presenza di batteri all'interno delle urine. Questi sono spesso sintomi di cistite.

In situazioni gravi, il coniglio può essere del tutto incapace di urinare, nonostante un notevole sforzo. Come per tutte le patologie del coniglio, anche in caso di problemi urinari l'unico sintomo che il proprietario riesce a notare è semplicemente l'inappetenza.

Nel caso in cui si noti uno di questi sintomi, è indispensabile contattare un veterinario esperto. Alcune di queste condizioni, infatti, possono essere anche gravi ed urgenti, e richiedere un intervento chirurgico in tempi molto rapidi.

In sintesi, conoscere le caratteristiche fisiologiche e patologiche delle urine del coniglio permette di accorgersi precocemente di possibili variazioni dalla normalità, per garantire cure tempestive al nostro pet e assicurargli una vita nel rispetto del benessere.