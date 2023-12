Tumore della Pelle nel Gatto: sintomi e terapia

Generalità Shutterstock Il tumore della pelle nel gatto è una neoplasia abbastanza comune, che può avere una natura benigna o maligna e che in genere colpisce gli animali di età medio-avanzata. I tumori della pelle nei gatti hanno solitamente un'origine multifattoriale: genetica, ereditarietà, eccessiva esposizione alla luce solare e fenomeni irritativi della pelle contribuiscono alla comparsa di queste neoplasie. Esistono vari tipi di tumore della pelle che possono colpire il gatto; le tipologie più comuni sono: i tumori a cellule basali, il fibrosarcoma, il carcinoma squamoso e il mastocitoma. Una diagnosi tempestiva è fondamentale in chiave terapia: prima avviene l'identificazione del tumore e maggiori sono le probabilità di successo del trattamento. La chirurgia rappresenta la cura più impiegata nella maggior parte dei casi.

Cos'è Tumore della Pelle nel Gatto: in cosa consiste? Il tumore della pelle sono formazioni anomale di cellule cutanee caratterizzate da crescita e divisione incontrollata. Nel gatto, il tumore della pelle può manifestarsi come un nodulo, una protuberanza o una ferita che non guarisce. Le sedi più comuni sono testa, naso, collo, tronco e zampe. I tumori della pelle che colpiscono il gatto possono essere benigni o maligni; se sono maligni, tendono a essere molto aggressivi, crescendo rapidamente e diffondendo velocemente nei tessuti limitrofi. Cos’è un tumore? I tumori sono masse di cellule anomale, che crescono e si dividono in modo incontrollato rispetto alle cellule dei tessuti normali e che mantengono il nuovo aspetto anche in caso di cessazione dello stimolo che ne ha indotta la formazione. Esistono due tipologie di tumore: il tumore benigno e il tumore maligno (anche noto come cancro). I tumori benigni si caratterizzano per masse cellulari anomale che non invadono i tessuti circostanti, ma rimangono confinate nella sede di formazione originaria. I tumori maligni, invece, si caratterizzano per masse cellulari invasive, capaci di diffondere nei tessuti circostanti e perfino raggiungere il circolo sanguigno e linfatico. Esistono diversi sottotipi di tumore benigno e maligno; a fare la differenza tra questi è il tessuto d'origine della neoplasia: per esempio, esistono carcinomi e sarcomi; i primi si formano a partire dai tessuti epiteliali, mentre i secondi a partire dai tessuti molli o dal tessuto osteo-cartilagineo. Ovviamente, a destare molte più preoccupazioni sono i tumori di natura maligna, poiché possiedono potenziali complicanze ben più gravi dei tumori benigni.

Tipi Tipologie di Tumore della Pelle nel Gatto I più comuni tumori della pelle nel gatto sono: Tumori a cellule basali;

Mastocitoma;

Carcinoma squamoso;

Fibrosarcoma. Tumori a cellule basali Appartenenti alla grande categoria degli epiteliomi, i tumori a cellule basali sono neoplasie solide, benigne o maligne, che originano dalle cellule basali; di forma cubica o cilindrica, queste cellule costituiscono lo strato più profondo dell'epidermide e si trovano in prossimità del derma. Nel gatto, i tumori a cellule basali rappresentano la tipologia più comune di tumori della pelle. Di dimensioni variabili e talvolta pigmentati, colpiscono prevalentemente i gatti anziani; inoltre, hanno una predilezione per la razza himalayana e persiana. Fortunatamente sono perlopiù benigni; tuttavia, va segnalato che in circa il 10% dei casi hanno natura maligna e rappresentano un serio pericolo per la salute dell'animale. Sede di formazione preferita: testa, collo e spalle. In genere, la rimozione chirurgica ha successo. Mastocitoma I mastocitomi sono tumori di natura benigna o maligna che originano dai masticiti, cellule immunitarie prodotte dal midollo osseo.

I mastocitomi della pelle sono la seconda più comune tipologia di tumori cutanei nel gatto. Si presentano come masse rosa sollevate e ben circoscritte. Il mastocitoma colpisce più di frequente i gatti di mezza età; la razza maggiormente interessate è quella siamese. Uno stesso gatto può sviluppare più mastocitomi contemporaneamente; tale evenienza peggiora la prognosi. Lo sapevi che… Mastocitomi possono originare anche dalle cellule della milza e da quelle dell'intestino. Carcinoma squamoso Altro esempio di epitelioma, il carcinoma squamoso è un tumore maligno che origina dalle cellule squamose; di forma appiattita, queste cellule rivestono gli strati più esterni della pelle (epidermide) e la superficie del cavo orale, della gola e di organi come per esempio l'esofago. Nel gatto, i carcinomi squamosi della pelle possono presentarsi come pelle ispessita o croste, che finiscono per sanguinare e ulcerare. I carcinomi squamosi della pelle colpiscono soprattutto i gatti con pelle chiare. Sede di formazione preferita: viso, naso, orecchie. I carcinomi squamosi della pelle sono più diffusi tra i gatti che vivono all'aperto, in quanto l'esposizione solare sembra essere un fattore di rischio di una certa rilevanza. Causa di prurito e irritazione cutanea, questi tumori sono aggressivi e, se non trattati per tempo, possono diffondere rapidamente nei tessuti cutanei circostanti, rendendo più complessa la terapia. Fibrosarcoma I fibrosarcomi sono sarcomi particolari, che originano dai fibroblasti, le cellule più presenti nei tessuti connettivi.

I fibrosarcomi possono colpire qualsiasi area del corpo, poiché il tessuto connettivo è ovunque, pelle compresa. Per una ragione ancora poco chiara, i fibrosarcomi localizzano più spesso in zone anatomiche che sono state luogo di iniezioni (es: vaccini ecc.): tra le scapole, per esempio, è una sede comune. Il fibrosarcoma è tipicamente una massa ben compatta e ben collegata al tessuto circostante. I fibrosarcomi sono tumori aggressivi, ma solo ¼ dà origine a metastasi o si diffonde ad altri siti. Ci sono fibrosarcomi a crescita e divisione più rapida e fibrosarcomi a crescita e divisione più lenta: le neoplasie a rapido accrescimento sono associate a tempi di sopravvivenza più brevi. La chirurgia è il trattamento più indicato per la cura del fibrosarcoma; purtroppo, però, si tratta di un tumore difficile da rimuovere.

Cause Quali sono le Cause di Tumore della Pelle nel Gatto? In genere, i tumori della pelle nel gatto hanno un'origine multifattoriale: genetica, ereditarietà, fattori ambientali e fenomeni irritativi della pelle contribuiscono alla comparsa di queste neoplasie. I fattori di rischio tipicamente associati allo sviluppo di tumori della pelle nel gatto sono: Eccessiva esposizione solare;

Genetica ed ereditarietà;

Irritazione cutanea cronica;

Traumi fisici. Eccessiva esposizione solare L'eccessiva esposizione solare rappresenta un fattore di rischio soprattutto per i gatti con la pelle chiara e quelli senza pelo, in quanto possiedono una maggiore protezione contro i raggi UV.

Un tumore della pelle associato in particolar modo all'eccessiva esposizione solare è il carcinoma squamoso. Genetica ed ereditarietà Ci sono razze di gatti che possiedono un corredo di geni tale per cui sono predisposti allo sviluppo di tumori della pelle: per esempio, i gatti persiani e himalayani sono particolarmente a rischio di tumori a cellule basali mentre i gatti siamesi mostrano una predisposizione per il mastocitoma della pelle. Irritazione cutanea cronica I gatti con allergie cutanee che causano prurito e quelli con comportamenti di leccatura compulsiva tendono a sviluppare forme di irritazione cutanea cronica, che sembra favorire la comparsa di tumori cutanei. Traumi fisici Qualsiasi trauma fisico che comporti la formazione di cicatrici sulla pelle sembra aumentare il rischio di formazione di tumori della pelle nel gatto. Come si formano i tumori? I tumori sono il risultato di un accumulo di mutazioni genetiche che interessano specificatamente tratti di DNA preposti alla produzione di proteine regolatrici della crescita e della divisione cellulare. Per esempio, sono coinvolti geni da cui derivano proteine che servono a bloccare la divisione della cellula.

Ciò spiega per quale motivo i tumori sono masse cellulari che crescono e si dividono senza alcun controllo.

Sintomi e Complicanze Come si manifesta il Tumore della Pelle nel Gatto? I tumori della pelle nel gatto si manifestano in modi differenti a seconda del tipo di neoplasia. I sintomi e i segni più comuni sono: Nodulo, protuberanza, rigonfiamento o pelle sollevata;

Ulcera cutanea, sanguinante e trasudante;

Area pigmentata o scolorita;

Lesione tipo crosta, sulle orecchie o sul naso;

Placca rossa in rilievo;

Ferita che non guarisce. Si segnala, inoltre, che i gatti affetti da tumori maligni della pelle potrebbero manifestare malessere e letargia. Come accorgersi di un Tumore della Pelle nel Gatto? I veterinari consigliano di strigliare periodicamente il pelo del proprio gatto per individuare tempestivamente eventuali lesioni cutanee sospette. Complicanze dei Tumori della Pelle nel Gatto I tumori della pelle maligni possono invadere i tessuti circostanti, compresi i linfonodi limitrofi, e diffondere le proprie cellule neoplastiche nel circolo sanguigno. Con la diffusione di cellule neoplastiche nel circolo sanguigno (metastasi) i tumori si estendono anche distanti dalla sede d'origine, dando origine a neoplasie secondarie sempre di natura maligna.

Diagnosi Come riconoscere un Tumore della Pelle nel Gatto? In genere, la diagnosi inizia dall'esame obiettivo: l'osservazione della cute permette di rilevare eventuali lesioni sospette. Per avere la conferma diagnostica, tuttavia, servono indagini più specifiche: l'esame citologico potrebbe rappresentare un test definitivo; senza dubbio lo è la biopsia, che consiste nella raccolta di un campione cellulare e nella sua analisi istologica in laboratorio. Se il veterinario sospetta che il tumore si sia diffuso a livello linfonodale e/o in altre tessuti, alle precedenti indagini fa seguire anche esami radiologici (es: raggi X, TAC, risonanza magnetica) e un esame citologico dei linfonodi. La tempestività della diagnosi è fondamentale in chiave terapia: più è precoce l'individuazione del tumore e maggiori sono le probabilità che il trattamento abbia successo.

Terapia Come si cura il Tumore della Pelle nel Gatto? La chirurgia rappresenta il trattamento più impiegato contro i tumori della pelle che colpiscono i gatti; questa terapia consiste fondamentalmente nella rimozione della massa tumorale, allo scopo di eliminare qualsiasi cellula neoplastica presente.

La chirurgia può garantire un ottimo risultato, a patto che il tumore non sia particolarmente esteso e non abbia infiltrato i tessuti circostanti. In caso di neoplasie della pelle a uno stadio molto avanzato (che sono particolarmente estese o hanno invaso i tessuti limitrofi), il trattamento chirurgico è controindicato, perché risulterebbe estremamente invasivo. In tali frangenti, il veterinario vira su terapie alternative, quali radioterapia e chemioterapia. Il ricorso a chemioterapia e radioterapia avviene anche qualora il gatto non fosse nelle condizioni di salute di sopportare l'anestesia generale prevista in caso di operazione chirurgica. Radioterapia e chemioterapia: cosa sono in breve? La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una dose specifica di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), allo scopo di distruggere le cellule neoplastiche. La chemioterapia, invece, consiste nella somministrazione di farmaci (i cosiddetti chemioterapici) in grado di uccidere tutte le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali. Recupero dopo la chirurgia: precauzione e tempi di recupero Durante la fase di recupero post-chirurgica, il veterinario potrebbe far indossare al gatto un collare elisabettiano, per evitare che si gratti o lecchi la ferita inavvertitamente; è importante che la zona operata rimanga pulita e asciutta. Generalmente, i tempi di guarigione della ferita chirurgica si aggirano attorno alle 2-3 settimane.

Prognosi I tumori benigni della pelle tendono ad avere prognosi benevola. In circa 2 settimane, la ferita chirurgica guarisce e il gatto torna a una vita normale. I tumori maligni della pelle, invece, hanno una prognosi più incerta. In caso di diagnosi e trattamento tardivi, potrebbe essere infausta. In ogni caso, il recupero è più lento e l'animale deve sottoporsi a regolari controlli per valutare lo stato di salute e individuare per tempo eventuali recidive. Informazioni importanti relative alla sopravvivenza provengono dall'esame istologico (biopsia) eseguito su un campione di tumore cutaneo: in linea generale, le neoplasie agli stadi più avanzati (molto estese e caratterizzate da metastasi) e di grado elevato sono associate a una sopravvivenza minore rispetto alle neoplasie ai primi stadi e di grado più basso.