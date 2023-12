Tumore della Pelle nel Cane: sintomi e terapia

I tumori benigni si caratterizzano per masse cellulari anomale che non invadono i tessuti circostanti, ma rimangono confinate nella sede di formazione originaria.

I tumori sono masse di cellule anomale, che crescono e si dividono in modo incontrollato rispetto alle cellule dei tessuti normali e che mantengono il nuovo aspetto anche in caso di cessazione dello stimolo che ne ha indotta la formazione.

Nel cane, il tumore della pelle può manifestarsi come un nodulo, una protuberanza o una ferita che non guarisce.

I tumori sono il risultato di un accumulo di mutazioni genetiche che interessano specificatamente tratti di DNA preposti alla produzione di proteine regolatrici della crescita e della divisione cellulare . Per esempio, sono coinvolti geni da cui derivano proteine che servono a bloccare la divisione della cellula. Ciò spiega per quale motivo i tumori sono masse cellulari che crescono e si dividono senza alcun controllo.

Ci sono razze di cani che possiedono un corredo di geni tale per cui sono predisposti allo sviluppo di tumori della pelle: per esempio, i Boston Terrier e i Boxer sono particolarmente a rischio di mastocitoma mentre i Beagle e i Collie mostrano una predisposizione per carcinoma squamoso.

L'eccessiva esposizione solare rappresenta un fattore di rischio soprattutto per i cani con la pelle chiara e quelli con pelo corto, in quanto possiedono una in minore protezione contro i raggi UV . Un tumore della pelle associato in particolar modo all'eccessiva esposizione solare è il carcinoma squamoso.

Sono da considerarsi sospetti noduli, protuberanze, rigonfiamenti o aree cutanee in rilievo che non accennano a guarire, ulcerano, sanguinano, cambiano colore e/o variano dimensione.

Per avere la conferma diagnostica, tuttavia, servono indagini più specifiche: l' esame citologico potrebbe rappresentare un test definitivo; senza dubbio lo è la biopsia , che consiste nella raccolta di un campione cellulare e nella sua analisi istologica in laboratorio.

Terapia

Come si cura il Tumore della Pelle nel Cane?

Per ovvie ragioni, dal punto di vista terapeutico, destano maggiore interesse i tumori maligni, ragion per cui in questa sede si argomenteranno le terapie disponibili per queste forme neoplastiche.

Il trattamento dei tumori della pelle nel cane varia in funzione di diversi fattori, tra cui:

Stato di salute dell'animale;

Tipo di tumore;

Stadio e grado tumorali.

Tra le opzioni terapeutiche figurano:

Chirurgia;

Chemioterapia;

Radioterapia;

Immunoterapia.

Chirurgia

La chirurgia rappresenta il trattamento più impiegato contro i tumori della pelle che colpiscono i cani; questa terapia consiste fondamentalmente nella rimozione della massa tumorale, allo scopo di eliminare qualsiasi cellula neoplastica presente.

La chirurgia può garantire un ottimo risultato, a patto però che:

Il tumore non sia particolarmente esteso o diffuso nei tessuti circostanti;

Il tumore sia facilmente accessibile, in modo semplificarne la rimozione;

Il cane sia sufficientemente in salute da sopportare l'anestesia generale.

Chemioterapia

La chemioterapia, invece, consiste nella somministrazione orale o per via endovenosa di farmaci (i cosiddetti chemioterapici) in grado di uccidere tutte le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

La chemioterapia è indicata in caso di masse tumorali multiple (in questi casi, la rimozione chirurgica risulterebbe troppo invasiva) o dopo la rimozione chirurgica di tumori per i quali il veterinario sospetta la diffusione in altre tessuti, anche distanti dalla sede d'origine della neoplasia (in tali frangenti, la chirurgia non è una terapia sufficiente).

Radioterapia

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una dose specifica di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), allo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

In genere, la radioterapia rappresenta un trattamento complementare alla chirurgia o alla chemioterapia, quando questi trattamenti non sono considerati sufficienti.

Immunoterapia

L'immunoterapia per la cura dei tumori della pelle nel cane funziona in modo a un vaccino: il preparato farmacologico somministrato all'animale contiene porzioni di cellule appartenenti al tumore da debellare, le quali sono in grado di stimolare il sistema immunitario affinché agisca contro la neoplasia originale.

Attualmente, sono candidati al trattamento tramite immunoterapia solo alcuni tumori della pelle che colpiscono i cani (per esempio i melanomi).

Recupero dopo la chirurgia: precauzione e tempi di recupero

Durante la fase di recupero post-chirurgica, il veterinario potrebbe far indossare al cane un collare elisabettiano, per evitare che si gratti o lecchi la ferita inavvertitamente; è importante che la zona operata rimanga pulita e asciutta.

Generalmente, i tempi di guarigione della ferita chirurgica si aggirano attorno alle 2-3 settimane.