Tumore Mammario del Cane: come riconoscerlo?

Per la diagnosi, è fondamentale la biopsia , esame che prevede la raccolta di un campione di tessuto tumorale e la sua analisi al microscopio per la descrizione della natura e, in caso di tumore, della stadiazione .

In genere, i tumori mammari del cane si presentano come masse sode e nodulari, poste sotto la pelle , dalle dimensioni variabili (da meno di 1 cm a oltre 3 cm).

La causa precisa non è ancora stata compresa; tuttavia, i ricercatori ritengono che abbia un ruolo cardine il progesterone , in quanto promotore di processi di divisione cellulare che, in caso di alterazioni particolari, possono causare tumori.

In genere, il cane ha 5 paia di mammelle , disposte su 2 file parallele tra la zona toracica e la zona inguinale, passando per l'area addominale (toracica craniale, toracica caudale, addominale craniale, addominale caudale, inguinale).

I tumori sono il risultato di un accumulo di mutazioni genetiche che interessano specificatamente tratti di DNA preposti alla produzione di proteine regolatrici della crescita e della divisione cellulare . Per esempio, sono coinvolti geni da cui derivano proteine che servono a bloccare la divisione della cellula. Ciò spiega per quale motivo i tumori sono masse cellulari che crescono e si dividono senza alcun controllo.

Se la diagnosi è tardiva o in caso di mancato trattamento, i tumori mammari maligni del cane possono diventare metastatici, ossia disseminare cellule tumorali (metastasi) in altre parti del corpo attraverso il circolo sanguigni e linfatico .

In alcuni casi, il tumore è singolo; in altri, invece, è multiplo e le varia masse possono interessare ghiandole mammarie differenti oppure la stessa.

I tumori mammari del cane possono variare in dimensioni , forma e consistenza ; in genere, però, sono masse sode e nodulari . Possono essere mobili o attaccati al tessuto sottostante.

Diagnosi

Tumore Mammario nel Cane: come riconoscerlo?

La diagnosi di tumore mammario del cane inizia tipicamente dall'esame obiettivo (osservazione dell'area toraco-addominale) e dall'anamnesi (domande relative allo stato di fertilità dell'animale ecc.).

Dopodiché, prosegue con un ago-aspirato, una metodica che prevede l'impiego di un ago sottile per l'aspirazione di un campione cellulare direttamente dal tumore e l'analisi di tale campione al microscopio.

L'ago-aspirato chiarisce se le cellule tumorali appartengono a un tumore mammario oppure no; tuttavia, quasi sempre, non permette di stabilire se la neoplasia è maligna o benigna.

Per sapere la natura del tumore, occorre una biopsia, ossia la raccolta di un campione di tessuto tumorale e la sua osservazione al microscopio per studiarne l'istologia.

La biopsia consente non solo di diagnosticare il tumore mammario, ma anche di conoscerne la gravità e la stadiazione (se è agli esordi o in fase avanzata, con tanto di metastasi).

Se dalla biopsia emerge che il tumore mammario del cane è in fase avanzata e potrebbe aver diffuso metastasi in giro, il veterinario ricorre ad altri esami ulteriori, tra cui analisi del sangue, esame delle urine, radiografia del torace (polmoni) ed ecografia addominale, il tutto allo scopo di rintracciare tracce di metastatizzazione in altri organi o tessuti.

Infine, si segnala che, in occasione dell'ago-aspirato e soprattutto della biopsia, il veterinario campiona anche i linfonodi associati alle ghiandole mammarie.