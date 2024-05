Prima di scoprire cosa fare per aiutare un'ape ferita o infreddolita , però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute e benessere e di seguirci su Instagram per conoscere storie e curiosità dal mondo degli animali.

Aiutare un'ape in difficoltà potrà quindi sembrare un gesto di poco conto, ma potrebbe non esserlo: l'imenottero potrebbe essere destinato a morire, ma in alcuni casi ha soltanto bisogno di un piccolo fondamentale aiuto per tornare all'alveare.

Trovare un' ape ferita o in difficoltà è una cosa che può capitare di frequente, soprattutto nei pressi di campi, prati e ambienti ricchi di prezioso polline. I bruschi cambi di temperatura sono un pericolo potenzialmente mortale per questi piccoli insetti, così come l'eccessivo freddo fuori stagione : i "capricci" meteorologici degli ultimi anni non aiutano certo questi piccoli animali, che ricordiamo hanno un ruolo cruciale per la salute del pianeta.

Cosa fare se si trova un’ape ferita?

Non offrirle mai miele di altre api;

Non catturarla;

Verificare le sue condizioni di salute (per quanto possibile);

Aiutarla a raggiungere un fiore.

Negli ultimi tempi i social sono affollati di video e consigli su come soccorrere un'ape in difficoltà. Molte delle indicazioni riportate dagli utenti social, però, non sono affatto dei buoni suggerimenti. Il primo consiglio da non seguire mai, se si vuole aiutare un ape ferita o che non vola, è quello di offrirle del miele.

Il miele di altri alveari infatti può essere molto dannoso per l'insetto: il rischio più grave è che il prodotto sia contaminato dal virus della peste americana, innocuo per noi umani ma potenzialmente letale per la piccola ape.

Anche l'idea di offrire acqua e zucchero alle api mettendo dei piccoli contenitori in terrazzo o sul balcone, nella maggior parte dei casi, andrebbe scartata. L'unica circostanza in cui può essere utile è quella che si presenta quando capita di trovare un'ape ferita o che non riesce a volare: l'insetto potrebbe essere a terra poiché ha esaurito le risorse per volare, e in quel caso le basta un piccolo aiuto zuccherino. Resta che acqua e zucchero non sono propriamente un alimento adatto alle api, se non in fase di emergenza: l'ideale sarebbe aiutarla a raggiungere un fiore, che contiene nutrienti molto più adatti alla sua ripresa.

Chiunque abbia tentato di salvare un'ape finita in un bicchiere o in un secchio d'acqua se ne sarà accorto: le api sono animali gentili che si lasciano aiutare. Per aiutarla a raggiungere la possibile salvezza basterà allungarle un bastoncino o un pezzetto di cartoncino su cui salire e trasportarla delicatamente verso il cibo, poggiandola su un fiore.

Non sempre le api sopravvivono: se quella che abbiamo di fronte è un'ape anziana o ferita che ha abbandonato l'alveare per andare a morire, il nostro intervento non servirà a molto. In ogni caso, un'ape che non torna all'alveare è destinata a morire nel giro di pochissimi giorni.