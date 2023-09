Trasporto del Cane in Auto: cosa dice il codice della strada?

Introduzione Shutterstock Il trasporto del cane in auto è un tema di estremo interesse per qualunque padrone che abbia l'abitudine di viaggiare con a bordo il proprio animale, anche solo per brevi tragitti (per esempio, anche solo per raggiungere un'area sgambamento per cani). Esistono, infatti, delle regole, previste dal Codice della strada, che servono a garantire la sicurezza di chi guida e di tutti gli altri utenti della strada. Tutto ciò che riguarda il trasporto dei cani in sicurezza (accessori ecc.) e a norma di legge è presente nell'articolo 169 della Codice della Strada. Questo articolo cercherà di rispondere ai principali dubbi relativi al trasporto del cane in macchina, fornendo le informazioni più aggiornate sull'argomento.

Regole Trasporto dei Cani in Auto Quanti Cani si possono viaggiare in macchina? Innanzitutto, le legge prevede che, in automobile, una persona possono trasportare uno o più cani, a patto che siano attuate tutte le contromisure necessarie affinché gli animali non disturbino l'autista. Quindi, i possessori di più di un cane possono tranquillamente trasportare i loro animali. Dove può stare il Cane in Auto? Secondo la legge, le alternative a riguardo sono sostanzialmente due: Il cane può viaggiare all'interno di un apposito trasportino o gabbia; oppure L'animale può viaggiare nel sedile posteriore o nel bagagliaio a patto che sia separato dal guidatore da una rete divisoria. Se si opta per trasportarlo nel sedile posteriore, è bene sapere che esiste la possibilità di utilizzare una cintura di sicurezza, da agganciare alla pettorina/collare del cane, evitando all'animali sobbalzi improvvisi in caso di eventuali brusche frenate. Per quanto concerne trasportini/gabbie, si segnala che, in commercio, ne esistono tanti modelli, per tutte le taglie e utilizzabili anche per i sedili anteriori. Dove non può stare il Cane in Auto? La legge per il trasporto dei cani in auto vieta: Il trasporto dell'animale nel sedile anteriore al di fuori di un trasportino o gabbia appositi. L'uso della cintura di sicurezza per cani non è sufficiente;

Il trasporto di fido nel sedile posteriore o nel bagaglio senza opportuna rete divisoria;

Il trasporto del cane in braccio all'autista o a uno dei passeggeri;

Il trasporto del cane libero di muoversi nell'auto.

Accessori Trasportino per portare il Cane in Macchine Il trasportino o la gabbia è, senza dubbio, l'accessorio più utilizzato per il trasporto del cane in auto. È vantaggioso e consigliato, perché tiene al sicuro il cane e, al contempo, ne limiti i movimenti nell'abitacolo. Ne esistono tanti modelli, per tutte le taglie di cani; chiaramente, all'aumentare delle dimensioni, aumenta anche il costo del trasportino. Come abituare il Cane al trasportino? Per prima cosa, per mettere a suo agio il cane, è bene munirsi di un trasportino, o accessorio analogo, aperto su tutti e quattro i lati, di modo che l'animale possa guardarsi attorno e, magari, vedere persone a lui note. In secondo luogo, è consigliabile: Abituare il cane al trasportino fin da cucciolo ;

; Soprattutto all'inizio, dopo l'acquisto, portare in casa l'accessorio e lasciare che l'animale ci possa entrare e uscire a piacimento . Questo lo aiuterà a prendere confidenza con il trasportino;

. Questo lo aiuterà a prendere confidenza con il trasportino; Disporre all'interno del trasportino una copertina apprezzata dal cane o un inserirvi un gioco di sua conoscenza. Inizialmente, il cane potrebbe non apprezzare il trasportino; ecco perché bisogna pensare a tutte le possibili soluzioni per evitare inutili stress all'animale. Come mettere il Trasportino in Auto Il posizionamento e il fissaggio del trasportino per il trasporto dei cani in auto prevedono l'utilizzo delle cinture di sicurezza della vettura. Per essere sicuri di aver disposto correttamente il trasportino, è raccomandato consultare il manuale di istruzioni fornito assieme all'accessorio. Rete divisoria per il Trasporto del Cane in Auto La rete divisoria è ideale per i viaggi lunghi e per i cani che non tollerano molto bene il trasportino. Questo accessorio permette all'animale una certa libertà di movimento, senza disturbare l'autista. Se si opta per la rete divisoria, è bene ricordarsi comunque di fornire al cane qualche gioco a lui noto e una copertina su cui adagiarsi. Cinture di sicurezza per il Trasporto del Cane in Auto Esistono diverse tipologie di cinture di sicurezza e diverse pettorine su cui agganciarle. In genere, le cinture di sicurezza per cani si fissano all'aggancio della classica cintura di sicurezza dell'auto. È consigliabile scegliere una cintura di sicurezza per cani che permetta all'animale di variare la sua posizione all'interno del veicolo, ossia che gli consenta di stare in piedi, seduto o sdraiato. Come abituare il Cane alla cintura di sicurezza? Per abituare il cane alla cintura di sicurezza, è bene: Mostrargliela anche quando non si ha intenzione di usare l'auto, in modo che non risulti un oggetto completamente estraneo all'animale;

anche quando non si ha intenzione di usare l'auto, in modo che non risulti un oggetto completamente estraneo all'animale; Premiare fido con un gustoso snack dopo avergliela fatta indossare in combinazione con la pettorina;

dopo avergliela fatta indossare in combinazione con la pettorina; Far divertire l'animale con un gioco quando è giunto il momento di utilizzarla.