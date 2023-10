Trasportino Gatto: quale scegliere?

Il trasportino per il gatto è un accessorio fondamentale per garantire il trasporto del nostro felino domestico in tutta sicurezza. Tuttavia, i nostri felini domestici non sempre sono felici di essere "prelevati" e chiusi all'interno del trasportino per poi essere trasportati in un posto diverso dalla propria casa, come, ad esempio, l'ambulatorio veterinario. Per tale ragione, la scelta del trasportino è molto importante, in quanto deve tenere conto anche del benessere e delle necessità del gatto.

Per scegliere il trasportino gatto è molto importante tenere in considerazione una serie di fattori, quali:

Come mettere il gatto nel trasportino?

Mettere il gatto nel trasportino può essere un'impresa davvero difficile per i proprietari ed un esperienza davvero stressante per i nostri felini domestici.

Per questo motivo, fin da quando il gatto è piccolo sarebbe opportuno abituarlo gradualmente all'uso del trasportino, ad esempio, facendolo familiarizzare con questo oggetto anche quando non si ha la necessità di effettuare spostamenti. In questo senso è utile lasciare il trasportino aperto in casa, in modo da consentire al gatto di esplorare questo nuovo oggetto ed entrarvi in contatto. Per aiutare l'animale potrebbe altresì rivelarsi utile posizionare all'interno del trasportino del cibo o uno snack che il nostro micio trova appetibile, o ancora, un suo gioco, in modo da renderlo un luogo familiare.

Ad ogni modo, va precisato che ogni gatto è a sé e reagisce alle novità in maniera del tutto soggettiva.

Inoltre, qualora il trasportino venga utilizzato principalmente per il trasporto presso la clinica veterinaria, non è da escludere che - anche se il micio ha inizialmente familiarizzato con il trasportino - associ la sua presenza al viaggio dal veterinario, dandosi alla fuga ogni volta che il trasportino viene portato in casa o si trova nelle vicinanze.

In qualsiasi caso, per avere ulteriori consigli su come mettere il gatto nel trasportino, è sempre utile il consiglio del proprio veterinario.