Toxoplasmosi gatto: come la prende, sintomi e trattamento

Toxoplasmosi gatto: cos’è La toxoplasmosi è una malattia parassitaria causata da un protozoo - il Toxoplasma gondii - che infetta molti animali a sangue caldo, inclusi gatti, cani ed esseri umani. Si tratta di una condizione spesso fraintesa, in relazione ai nostri felini domestici: pur essendo una reale preoccupazione per alcuni gruppi della popolazione (tra cui le donne in gravidanza), di solito non causa alcun sintomo clinico e non comporta conseguenze nei gatti sani (o nelle persone immunocompetenti). Shutterstock

Cause Quali sono le cause della Toxoplasmosi? La toxoplasmosi è un'infezione causata da un protozoo (microrganismo unicellulare): il Toxoplasma gondii. Ruolo del gatto nell’infezione da T. gondii Il Toxoplasma gondii è un parassita intracellulare obbligato che compie una parte del suo ciclo vitale nell'intestino del gatto, che rappresenta l'ospite definitivo. In pratica, il parassita può realizzare tutto il ciclo biologico da cui infettare altri animali a sangue caldo, uomo compreso. Dopo l'infezione, il gatto elimina con le feci gli elementi parassitari prodotti durante la fase intestinale (oocisti) per circa 10-15 giorni; in questo breve periodo, la quantità di oocisti che viene emessa nell'ambiente circostante può raggiungere l'impressionante cifra di 100 milioni. Quando le oocisti sono eliminate con le feci non sono infettanti, ma vanno incontro alla sporulazione, cioè devono maturare per alcuni giorni, mediamente 2-3 a 24°C; il processo è condizionato, infatti, dalle condizioni climatiche (temperatura, umidità e disponibilità di ossigeno). Le oocisti sono resistenti all'azione dei più comuni disinfettanti e possono rimanere nell'ambiente, vitali e infettanti per oltre un anno (fino a 18 mesi), anche in condizioni climatico-ambientali difficili. I gatti domestici e selvatici sono l'unico ospite definitivo di T. gondii e gli esseri umani sono considerati ospiti intermedi. Sebbene fosse un mistero il motivo per cui i gatti fossero l'ospite definitivo scelto per il parassita, la ricerca ha dimostrato che T. gondii può riprodursi solo in un gatto perché il felino contiene un tipo di acido grasso essenziale molto specifico.

Come prende la toxoplasmosi il gatto? Toxoplasmosi: come s’infetta il gatto? Il gatto può contrarre la toxoplasmosi cacciando e nutrendosi di piccoli animali, come roditori e uccelli infettati dal parassita, o ingerendo carne cruda. Se un gatto sano viene infettato, il rischio di malattia clinica è basso: alcuni dei protozoi possono insediarsi profondamente all'interno delle pareti intestinali e lì moltiplicarsi; altri ancora migreranno ulteriormente nell'organismo del felino. Indipendentemente da dove finiscano questi T. gondii, tuttavia, il sistema immunitario del gatto costringerà questi parassiti ad una forma latente e cistica. T. gondii: come porta il topo ad avere un'inclinazione suicida Nel corso dell'evoluzione, molti parassiti hanno sviluppato strategie sofisticate per migliorare le probabilità di sopravvivere. Un caso interessante è proprio quello del Toxoplasma gondii. Questo parassita, infatti, è in grado di rendere i roditori delle facili prede per il gatto (ospite definitivo). A differenza dei topi sani che riconoscono ed evitano le aree frequentate dai gatti grazie all'odore delle loro urine, i roditori infettati si comportano come se ne fossero attratti. Nel corso dell'infezione, infatti, si verificano delle alterazioni a livello cerebrale che modificano il comportamento naturale dei topi. Il Toxoplasma gondii aumenta così la probabilità di completare il proprio ciclo biologico nell'ospite definitivo, cioè il gatto.

Diagnosi e trattamento Esami per la toxoplasmosi nei gatti Il veterinario può utilizzare un esame del sangue per diagnosticare la toxoplasmosi: Se il gatto risulta positivo per il Toxoplasma gondii , significa che è stato esposto al parassita ad un certo punto della sua vita, ma ciò non si riflette sul fatto che stia attivamente perdendo oocisti in quel momento.

Se il gatto risulta negativo per la toxoplasmosi, allora non è stato esposto al parassita. Toxoplasmosi gatto: come viene trattata Se il gatto inizia a mostrare segni di toxoplasmosi, è facilmente trattabile con un semplice ciclo di antibiotici prescritti dal veterinario. Se il gatto ha un'infiammazione significativa associata ad un'infezione agli occhi o al sistema nervoso, lo specialista può prescrivere anche un ciclo di corticosteroidi. La prognosi per un gatto che mostra sintomi di toxoplasmosi varia a seconda del danno già arrecato agli organi in cui sono colonizzati dai parassiti o dai sistemi coinvolti dall'infezione. Se l'infezione ha colpito i polmoni o il fegato, la prognosi potrebbe non essere favorevole.