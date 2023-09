Se si è alla prima esperienza cinofila, è bene chiedere il parere del veterinario di fiducia e non ricorrere mai al fai da te o al sentito dire. Le indicazioni devono arrivare sempre da persone competenti in materia e che diano il nullaosta prima dell'introduzione di qualsiasi novità nella vita di Fido.

Prima di sottoporvi il nostro amico quadrupede è infatti importante appurare che non ci siano controindicazioni che possano mettere in pericolo il suo benessere psicofisico. La toelettatura, in tal senso, ha delle regole ben precise e deve essere eseguita da personale specializzato.

Quando si possiede un cane è giusto e importante prendersi cura del suo pelo. Probabilmente è anche per questa ragione che molti proprietari di quattro zampe pensano che di default sia corretto tosare il cane . In realtà, nonostante si tratti di una pratica comune e diffusa, la tosatura del cane richiede attente valutazioni.

Inoltre, la pulizia periodica delle parti del corpo che entrano a contatto con le superfici esterne ha un valore preventivo notevole. A proposito di zampe, questa è forse l'unica parte che vale la pena accorciare. In questo modo si evita che i peli fra i polpastrelli si annodino, si sporchino eccessivamente di fango o si bagnino diventando un problema per la salute del cane.

Al più, potrebbe essere utile spuntare e sfoltire i peli delle zampe e della coda - spesso e volentieri a contatto con terreni malconci, bagnati e freddi – per evitare irritazioni e infezioni cutanee . In questa fase dell'anno il pelo è una protezione preziosa, ma non è detto che il veterinario non consigli qualche accessorio in più di supporto. Un esempio sono gli impermeabili, i giubbotti, e gli stivaletti.

È sempre necessaria la toelettatura : pettini e spazzole si rivelano ottimi alleati e, se siamo in difficoltà, ricorriamo sempre all'ausilio di un professionista in materia. Passando invece al benessere del cane nel periodo invernale , attenzione: non è un buon momento per alleggerire la pelliccia del cane, che la usa per riscaldarsi.

Partiamo dalle stagioni più fredde. L'autunno è uno dei periodi di muta del pelo, pertanto, come abbiamo già accennato, alcune razze di cani potrebbero aver bisogno di un piccolo aiuto, di una sfoltita o di una spuntatina. La tosatura radicale va lasciata ai cani che hanno reali necessità per una crescita eccessiva, per nodi o per eventuali patologie.

Tosare il cane in primavera ed estate: sì o no?

E se avessimo in mente di tosare il cane nelle stagioni calde? Facciamo attenzione. In primavera è possibile ricorrere alla tosatura sempre e solo se necessario. Gli esperti consigliano infatti più che altro di spazzolare con regolarità Fido per liberarlo dal pelo morto, per alleggerire il sottopelo e per agevolare la naturale muta che avviene in questa stagione esattamente come in autunno.

Insomma, ci pensa la natura al benessere del cane, ma la si può aiutare usando i prodotti giusti. La spazzola, per esempio, è importante e va scelta in base al tipo di pelo. Se il quadrupede è soggetto alla formazione di nodi, certamente va pettinato più di una volta a settimana. Lo stesso vale per gli esemplari che amano le passeggiate nella natura e raccolgono tutta una serie di impurità passando fra rami, sterpaglie ed erba.

Invece, l'idea che tosare il cane d'estate sia salutare e addirittura necessario è del tutto sbagliata e può danneggiare il benessere di colui che si considera un figlio a quattro zampe. Il pelo, infatti, non è un ingombro. Al contrario, i diversi strati fanno da isolante, proteggendo non solo dal freddo invernale ma anche dal caldo estivo. Inoltre, i cani non sudano come gli umani e la pelliccia funge anche da controllo termico.

È bene fargli il bagno con la regolarità consigliata dal veterinario, spazzolarlo e spuntare il pelo in corrispondenza delle parti del corpo in cui la formazione di nodi può rappresentare un problema, ma nulla di più. Piuttosto è bene preoccuparsi di una copertura antiparassitaria efficace contro le zecche, le pulci e altri animaletti fastidiosi che possono creare non pochi problemi.