Torsione dello Stomaco nel Cane: cos’è e come riconoscerla

In inglese, la torsione gastrica nel cane è nota anche come "bloat", in italiano "gonfiore". Curiosamente, nelle lettere che formano queste parole sono racchiuse alcune delle principali caratteristiche della condizione:

Il cane che soffre per una torsione dello stomaco è in uno stato di shock, in cui la frequenza cardiaca è molto elevata.

Terapia

Come si cura la Torsione dello Stomaco nel Cane?

Per prima cosa, serve un trattamento per stabilizzare le condizioni dell'animale; ciò include la somministrazione di fluidi per via endovenosa allo scopo di fermare lo shock e rallentare la frequenza cardiaca, una lavanda gastrica per sgonfiare lo stomaco e ridurre la pressione sugli organi circostanti e, talvolta, la somministrazione di farmaci (antidolorifici, antibiotici ecc.).

Dopo la stabilizzazione, con molta probabilità serve anche un intervento chirurgico specifico, noto come gastropessi, che prevede di districare lo stomaco e fissarlo in modo irreversibile alla parete addominale interna per evitare una nuova torsione.

Durante l'operazione chirurgica, il veterinario provvede anche a osservare quali altri organi hanno risentito della torsione gastrica e a porvi rimedio, qualora ce ne fosse la possibilità.

Gastropessi: qualche dettaglio in più

La gastropessi è un intervento chirurgico importante.

Generalmente, è efficace, nel senso che evita ricadute (altre torsioni); tuttavia, raramente, può fallire.

Lo stomaco di un cane sottoposto a gastropessi non può torcersi, ma può ancora gonfiarsi; pertanto, è sempre bene osservare il comportamento dell'animale e, in caso di dubbi sulle sue condizioni, rivolgersi al veterinario di fiducia.

Talvolta, il veterinario potrebbe combinare la gastropessi all'asportazione della milza (splenectomia): questo accade quando la milza, se coinvolta nella torsione gastrica, ha subìto una necrosi tissutale tale per cui è irrimediabilmente danneggiata.

Con le dovute accortezze, il cane può vivere anche senza la milza.

Esiste anche la gastropessi preventiva, intervento riservato ai cani con una predisposizione alla torsione dello stomaco.

In genere, si tende a combinarla ad altri interventi, come la castrazione o la sterilizzazione.