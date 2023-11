Come togliere le zecche al gatto senza rischi Ebbene sì: anche i felini possono averci a che fare e saper come togliere le zecche al gatto può fare la differenza. A patto che si sappia come intervenire per non mettere in pericolo l'incolumità del quattro zampe e la propria. Fondamentale, però, per evitare il problema a monte, è controllare periodicamente il corpo del pet. L'ideale sarebbe farlo almeno una volta al giorno, magari approfittando di in momento di coccole e carezze che non faccia vivere con ansia il monitoraggio. Le zone più a rischio sono la testa, il collo, le orecchie, la pancia e nell'interno coscia. Dopodiché si può procedere con il resto del corpo. La dimensione delle zecche muta a seconda della quantità di sangue che sono riuscite a succhiare dal loro ospite: possono andare da pochi millimetri all'equivalente di un nocciolo di ciliegia. Ma prima di approfondire seguici su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali.

Cosa fare per togliere una zecca al gatto? Procurarsi una pinzetta per zecche;

Impugnarla e tenerla il più possibile aderente alla pelle, avendo cura di non schiacciarla;

Afferrare la testa ed estrarla delicatamente, con mano ferma e senza movimenti improvvisi;

Accertarsi di aver eliminato la zecca completamente;

Eliminare la zecca bruciandola o tenendola all'interno di un bicchiere con l'alcool;

Disinfettare la ferita e tenerla d'occhio;

Se si notano fiacchezza e/o febbre, portare il gatto dal veterinario.

Cosa succede se non si toglie una zecca al gatto? Borreliosi;

Anaplasmosi;

Babesiosi. Il morso di una zecca infetta può provocare arrossamenti, innalzamento della temperatura e mancanza di appetito. Potrebbero essere il segnale di qualche patologia. Ecco perché è importante togliere le zecche al gatto prima possibile. Anche se, rispetto ai cani, i felini sono meno soggetti alle malattie, ce ne sono alcune particolarmente pericolose e che vanno evitate in tutti i modi. Gli agenti patogeni, pericolosi per i quattro zampe, si trovano soprattutto nell'intestino delle zecche. Con il morso però risalgono sino alle ghiandole salivari e, entro 24 ore, possono infettare l'animale ospitante. Più tempo. Di conseguenza, più a lungo il parassita succhia il sangue, più a rischio è il gatto.

Togliere zecca gatto senza pinzette Togliere le zecche al gatto il prima possibile, quindi, fa la differenza. Per operare in maniera sicura, se si è alla prima esperienza, è bene rivolgersi al veterinario di fiducia. Se lui è impossibilitato a intervenire a stretto giro, consiglierà cosa fare. Nella fattispecie, la zecca va afferrata con fermezza, ma senza pressarla. È meglio agire nel punto più vicino alla cute e rimuoverla con una leggera rotazione. In commercio esiste un uncino pensato appositamente per la rimozione di questi parassiti. Serve ad allentare la presa dei piccoli denti usati per mantenere la presa sulla pelle dell'animale. Una volta tolte, le zecche non vanno schiacciate. Potrebbero aver prodotto delle uova potenzialmente pericolose. Meglio neutralizzarle con il fuoco o con l'alcol. In ultima analisi, è fondamentale monitorare lo stato di salute del gatto per escludere eventuali conseguenze.

Come togliere una zecca al gatto con alcool? E a proposito di alcool, tra i falsi miti da sfatare c'è quello secondo il quale per togliere le zecche al gatto vada bene utilizzare il famoso liquido rosa. Non solo non funziona, ma si corre il pericolo di infastidirla e di indurla a produrre una maggiore quantità di saliva e rigurgitare il contenuto patogeno dell'intestino nel sangue del felino. Come precedentemente accennato, è questa la prassi con cui si rischia il contagio di malattie e di contrarre infezioni anche fatali.

Come togliere le zecche senza pinze? È sconsigliato ricorrere al fai da te o al sentito dire per togliere le zecche al gatto. Il modo migliore per procedere in sicurezza, se non si hanno le pinze o non si sanno usare, è quello di rivolgersi al proprio veterinario e lasciare agire lui. Se si è nel weekend e l'ambulatorio è chiuso, per intervenire tempestivamente è bene rivolgersi al personale di una clinica aperta 24 ore su 24. Si è visto, infatti, quanto il tempo sia un elemento non di poco conto.

Come togliere le zecche al gatto in modo naturale Olio, sapone e dentifricio sono i classici rimedi della nonna, tuttavia ci sono diverse linee di pensiero sull'efficacia del loro utilizzo. Ecco allora che è sempre bene chiedere a uno specialista come è meglio agire e non prendere iniziative se non si è sicuri di cosa si sta facendo. Ne va della salute del proprio amico a quattro zampe.

Togliere zecca gatto con l'olio: si può? Come abbiamo detto, l'olio è un rimedio della nonna ma la verità è che il suo uso è errato. Fra le credenze popolari, infatti, c'è quella secondo cui sarebbe utile ungerle per far sì che lascino la presa. Ma non solo non è una procedura efficace: è addirittura pericoloso e si rischia di avere difficoltà nella rimozione.

Zecca del gatto con la testa rimasta dentro: cosa fare? Se la rimozione della zecca è avvenuta parzialmente e alcune parti sono rimaste all'interno della cute, è bene preoccuparsi. Gli effetti del parassita infatti possono continuare a influenzare lo stato di salute del felino in questione. Se la testa della zecca rimane attaccata al felino, quindi, è bene contattare lo specialista e capire insieme a lui come comportarsi.

Le zecche dei gatti si attaccano all'uomo? Oltre a togliere le zecche al gatto (o al cane), potrebbe essere necessario dovere intervenire alche sull'uomo. I sintomi dei parassiti infetti sono simili a quelli di cani e felini. È necessario quindi un trattamento mirato per debellarli e per disinfettare gli ambienti in cui hanno vissuto. La prevenzione è la cura migliore. Fondamentale è non saltare l'applicazione periodica dell'antiparassitario.