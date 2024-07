Tiragraffi per gatti, perché è utile?

I punti migliori sono le aree dove il gatto passa più tempo, come il soggiorno o vicino a dove ha la cuccia . Potremmo posizionare un tiragraffi vicino a porte o finestre, in modo che arrampicandosi il nostro gattino possa osservare l'esterno.

Dipende dal numero di gatti e dalle dimensioni della casa: se abbiamo più di un micio dovremmo avere più tiragraffi per evitare conflitti territoriali. Ma in effetti anche un solo gatto può beneficiare di più punti di graffio, distribuiti in diverse stanze per stimolare il movimento e l'attività fisica​.

I gatti hanno un istinto naturale a graffiare : questo gesto permette loro di mantenere le unghie affilate e sane, rimuovere lo strato esterno morto delle unghie, marcare il territorio sia visivamente che con i feromoni rilasciati dalle ghiandole delle zampe, e anche di divertirsi e fare esercizio fisico. In assenza di superfici adeguate per graffiare, i gatti finiranno col graffiare su mobili di casa rovinandoli rapidamente.

Potrebbe sembrare un accessorio inutile e in certi casi ingombrante, eppure il tiragraffi è un oggetto indispensabile se si ha un gatto in casa: aiuta il nostro micio a sfogare stress e noia e lo aiuta a mantenere in buona salute gli artigli. Ma quale tiragraffi per gatti comprare e come orientarsi nella scelta tra i vari modelli in vendita?

Tappetino Tiragraffi e Albero Tiragraffi?

Sono questi i due principali tipi di tiragraffi che troviamo in commercio, ma quale scegliere e qual è la differenza tra i due?

Tappetino Tiragraffi

Il tappetino tiragraffi è una soluzione semplice e spesso economica per i gatti. È facile da posizionare e spostare, e può essere messo in diverse aree della casa. Alcuni modelli sono piatti, mentre altri hanno angoli rialzati per consentire al gatto di graffiare da diverse angolazioni. Questi tappetini in genere sono realizzati in materiali come il cartone ondulato o il sisal.

Ecco alcuni tipi di tappetini tiragraffi da acquistare su Amazon, tra i modelli più venduti ed apprezzati.

FUKUMARU Tappetino Tiragraffi per Gatti, 50 x 30

Realizzato in sisal e cotone, questo tappetino tiragraffi è ecologico e adatto ai gatti. Non è stato trattato con oli aggressivi, sostanze chimiche o altre sostanze che potrebbero danneggiare il tuo gatto o l'ambiente circostante. Può essere multiuso: non è solo un tappetino per gatti, ma anche un tappetino per dormire, una lettiera, ovviamente puoi anche usarlo come zerbino. Ha un design antiscivolo: il lattice antiscivolo nella parte inferiore aumenta lo spessore e la stabilità in modo che non scivoli facilmente.

Navaris Tappeto Tiragraffi Gatti Divano

Con questo tappeto tiragraffi in sisal di Navaris il gatto può farsi le unghie in tutta tranquillità senza rovinare divani e poltrone.

Il tappeto protettivo è realizzato in fibra tessile di sisal (agave sisalana) e lino. La superficie in fibre di sisal naturale è robusta e resiste anche ai graffi più profondi, il copribracciolo copre l'intero lato e una parte frontale. Si fissa al bracciolo con le fasce in feltro e ai piedi di divano o poltrona con i lacci.

Croci -Tiragraffi per gatti in cartone

Tiragraffi per gatti in cartone a due strati e busta di erba gatta, a forma di Pesce, dimensione cm 44 x 14 x7.

Trixie Wild Tiragraffi in cartone

Albero Tiragraffi

L'albero tiragraffi è una struttura diversa rispetto al semplice tappetino e può avere una forma semplice oppure più complessa, con piattaforme, nascondigli, e giocattoli. Sono perfetti se il nsotro micio ama arrampicarsi e osservare l'ambiente dall'alto.

Ecco alcuni alberi tiragraffi in vendita su Amazon: come vedete ce ne sono di dievrse dimensioni e prezzi.

Albero Tiragraffi Amazon Basics

Questo tiragraffi è realizzato con pannelli di fibra a media densità e moquette, mentre le colonne sono in cartone robusto, rivestite in juta resistente. Questi materiali offrono durata e un'esperienza piacevole per il gatto, soddisfacendo il suo bisogno naturale di graffiare: è dotato di tre piattaforme e sette colonne rivestite in juta, offrendo al tuo gatto numerose opportunità per graffiare e arrampicarsi. La piattaforma superiore è circolare, con un bordo rialzato e arrotondato che funge anche da confortevole cuccia, perfetta per il riposo del tuo gatto. La base quadrata, estremamente stabile, consente di posizionare il tiragraffi in un angolo di qualsiasi stanza, garantendo sicurezza e ottimizzazione dello spazio.

lionto Tiragraffi per Gatto

Questo tiragraffi per gatti con morbido peluche e vari tipi di attività offre al tuo gatto un ambiente ideale, in cui può giocare, riposare e nascondersi, in base alle sue esigenze. Questo modello ha una cuccia, piattaforme, palline di peluche e corda in sisal, che riunisce in sé divertimento e relax.

Tiragraffi per gatto alto 112 cm

Tiragraffi angolare per gatti alto 112 cm. con corda in Sisal e peluche. Le misure sono: Altezza 112 cm - Base 40 x 40 cm. Grandezza nicchia diametro 30 x 25h cm. La robusta struttura è in Sisal e pelliccia sintetica con rivestimento resistente all'usura e ai graffi. Un vero parco giochi per il nostro micio.

Feandrea Albero per Gatti Alto 143 cm

Un albero con un design multilivello e tantissimi accessori: ha due posatoi con bordi imbottiti e una grotta, un'amaca di peluche, campanelli e pompon appesi che possono oscillare. Facile da assemblare.

Quando dare il tiragraffi al gatto?

Dovremmo introdurlo quando è ancora un cucciolo, per abituarlo fin da subito a utilizzarlo. Ma possiamo comunque provare ad introdurlo anche con un gatto adulto, cercando di incoraggiare il suo utilizzo con qualche stratagemma ed posizionandolo nei luoghi della casa dove ci sono mobili e porte che il nostro micio ha l'abitudine di graffiare.

Cosa spruzzare sul tiragraffi?

Se il gatto sembra disinteressato al tiragraffi, potremmo usare dei trucchetti per attirare il gatto verso il tiragraffi: ad esempio l'uso di snack posizionati sulle varie piattaforme, l'erba gatta (catnip) o spray specifici.