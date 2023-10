I 10 tipi di pappagalli domestici più comuni Ara

Cacatuidi Il mondo dei pappagalli è incredibilmente vario, con diversi tipi di pappagalli di tutti i colori, dimensioni e temperamenti. Molti possono diventare meravigliosi animali domestici per le persone che comprendono i loro bisogni. Esistono troppi tipi di pappagalli per menzionarli tutti, ma tra queste elencate ci sono i più comuni e più inclini a vivere in un ambiente casalingo con noi umani.

Gli Ara: i pappagalli colorati più famosi La specie degli Ara è quella che ci viene alla mente appena pensiamo ai pappagalli: li abbiamo visti nei libri, nelle storie dei pirati, nei film, in tv, sono i più colorati e che associamo subito alla parola pappagallo. Le specie naturali sono disponibili in una varietà di colori che variano dal blu e l'oro, lo scarlatto con le ali verdi. La specie più grande, il giacinto, ha incredibili sfumature di blu e giallo. Gli Ara sono belli, intelligenti e hanno molta personalità. Gli uccelli addomesticati possono essere molto affettuosi, ma la maggior parte non è eccessivamente bisognosa di attenzioni. Richiedono molto spazio nella gabbia e sono eccellenti artisti della fuga. Amano masticare e possono distruggere quasi tutto se si impegnano a farlo. Possono emettere dei suoni assordanti.

Il pappagallo cenerino: il più abile conversatore Il pappagallo cenerino è tra le specie di pappagalli domestici più intelligenti di tutte. Detti anche grigi africani del Congo sono grigio chiaro con una coda scarlatta. Sono considerati tra i migliori oratori. Inoltre, stridono meno di molte specie di pappagalli. Questi pappagalli possono essere un po' timidi e alcuni hanno un temperamento leggermente nervoso.

Parrocchetto della Carolina: la taglia non rappresenta la quiete Il parrocchetto della Carolina è tra le specie più piccole. Sono molto comuni e facili da acquistare, e presenti in molte abitazioni negli Stati Uniti e in Inghilterra, ma negli ultimi anni anche da noi. Gli uccelli di questo gruppo sono disponibili in un'ampia gamma di colori e le dimensioni sono molto diverse a seconda della specie. La maggior parte delle specie di parrocchetti emettono richiami relativamente silenziosi, anche se i parrocchetti americani e i pappagalli inglesi tendono a chiacchierare durante il giorno. La maggior parte ha almeno una buona capacità nel parlare. Questi uccelli, però, possono essere un po' irritabili e alcuni sono soggetti a paure notturne che li fanno dimenare nelle loro gabbie nell'oscurità.

Conuro del sole: il pappagallo con personalità I conuri sono pieni di personalità e hanno dimensioni variabili. Il conuro del sole è particolarmente popolare per la sua bella colorazione gialla, arancione e verde e per la sua personalità giocosa. Ci sono altri conuri in questo gruppo che sono animali domestici altrettanto buoni, inclusi i conuri dalle guance verdi, i Jendays e i conuri dalle corone blu, solo per citarne alcuni. I conuri amano la compagnia umana. Hanno molta energia e amano arrampicarsi nelle loro gabbie e giocare con i giocattoli, il che li rende molto divertenti da guardare. Molti hanno anche la strana ma interessante abitudine di dormire sulla schiena; quindi, non fatevi prendere dal panico se ne vedete uno sdraiato sul pavimento della gabbia. Probabilmente sta facendo un pisolino. Ad eccezione delle guance verdi, la maggior parte dei conuri sono rumorosi e tendono a strillare spesso durante il giorno. Per questo motivo non sono animali domestici ideali per la vita in appartamento. Tendono anche a diventare irritabili se non vi prendete cura di loro quotidianamente.

Poicephalus: i pappagalli domestici Il gruppo di pappagalli Poicephalus comprende i famosi pappagalli Senegal e Meyer, che sono comunemente tenuti come animali domestici. Anche i pappagalli rossi e i pappagalli Jardine stanno diventando un po' più comuni tra i proprietari di animali domestici. Il verde e il grigio sono i colori predominanti tra questi uccelli, ma la maggior parte ha accenti di arancione, giallo e/o blu, che li rendono un gruppo piuttosto attraente. I Poicephalus sono generalmente molto più silenziosi di molti altri pappagalli. Hanno alcune abilità nel parlare e nell'imitare. Questi uccelli possono essere teneri se allevati a mano e ben socializzati come pulcini. Possono essere timidi, nervosi e paurosi, soprattutto se non sono allevati con cura. Ciò può portare a comportamenti antisociali e a morsi.

Amazona: il pappagallo di dimensioni medie Gli Amazona sono bellissimi uccelli tozzi, dalla coda corta. Le specie popolari in questo gruppo includono doppie teste gialle, fronte blu e pelo giallo, ma ce ne sono molte altre tra cui scegliere. Anche gli esemplari più adulti e più grandi sono facili da maneggiare. La maggior parte delle specie parla bene, anche se questa abilità varia da individuo a individuo. Sono, però, molto rumorosi e anche gli animali domestici addomesticati possono diventare aggressivi durante la stagione riproduttiva.

Gli inseparabili: l’amore piumato Gli inseparabili li conosciamo tutti, e sono molto comuni nelle nostre abitazioni. Sono disponibili in molte tonalità di colore e possono diventare animali domestici fantastici se vengono allevati e maneggiati quotidianamente. Sono energici e interessati a tutto ciò che accade intorno a loro. Amano arrampicarsi e giocare con i giocattoli, quindi sono molto divertenti. Non mancano, però, i contro: questi uccelli sono molto territoriali e possono ferire altri uccelli se entrano in contatto con loro. Possono anche mordere molto forte quando ne sentono il bisogno. La maggior parte non rimarrà docile senza il contatto quotidiano con gli umani. Hanno anche un cinguettio penetrante, simile a quello di una mitragliatrice, che alcune persone trovano sgradevole.

Pappagallini I pappagallini, come suggerisce il loro nome, sono tra le specie più piccole. Proprio come i loro parenti più grandi, i pappagalli Amazona hanno personalità e sono impavidi, il che a volte li rende un po' difficili da gestire. Se nutriti da noi possono legarsi strettamente ed essere molto affettuosi. Questi uccelli sono anche piuttosto vivaci, quindi è molto divertente vederli giocare e trascorrere la loro giornata. Inoltre, non sono molto rumorosi rispetto ai pappagalli domestici più grandi. Se il proprietario non ha abbastanza tempo da trascorrere con il proprio animale domestico, è meglio tenere questi uccelli in coppia in modo che abbiano compagnia.

La bellezza del pappagallo Ecletto Gli Ecletto sono alcuni dei pappagalli più belli di tutti. Le femmine sono ricche di rosso e viola con becchi neri. I maschi sono di colore verde brillante con accenti di blu e rosso e becchi sfumati. Questi pappagalli possono essere piuttosto amichevoli anche se non sono teneri come altri. Sono buoni imitatori e alcuni hanno una lieve capacità di parlare. Il loro sistema digestivo è piuttosto delicato rispetto ad altre specie di pappagalli, quindi richiedono una dieta specializzata.