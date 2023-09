Perché i gatti danno delle testate? Significato della stamina di testa

Potrebbe sembrare una piccola mossa di wrestling, ma in realtà la testata che il gatto destina al proprio padrone è in realtà una " stamina di testa " e si tratta di un comportamento felino di contatto che ha un preciso significato . Quando il gatto sbatte la propria testa, la strofina o la spinge con una certa forza contro la gamba di una persona, sta depositando un po' del suo odore identificativo.

Cos’è la stamina di testa

Il comportamento unico dei felini include la stamina, termine tecnico che indica quello strano modo con cui il gatto dà una testata a persone, oggetti e altri animali domestici, cani inclusi. La stamina di testa viene praticata dal gatto per contrassegnare con il loro odore e rivendicare quanto marcato come loro.

Gatto: cosa s’intende per stamina di testa

I felini sono incredibilmente influenzati dall'odore, tanto che l'olfatto orienta in modo significativo la loro vita quotidiana: basti pensare che gli odori determinano lo stato sessuale del gatto e vengono utilizzati per comunicare, interagire socialmente e identificare il territorio.

In termini di prospettiva, le persone hanno in media da cinque a 20 milioni di cellule che analizzano gli odori recepiti dal naso; i gatti ne hanno circa 67 milioni (per fare un paragone, il cane molecolare per eccellenza, il Bloodhound, ne ha 300 milioni).

I gatti hanno ghiandole odorifere tra le dita delle zampe. Quando graffiano un oggetto, ciò non solo creano segni visibili, ma lasciano anche il loro profumo personale. Quando i gatti vogliono segnalare la proprietà, graffiano in modo mirato gli oggetti in presenza di un altro gatto (o cane) che vogliono impressionare. Anche i gatti senza artigli eseguono questi movimenti.

Non solo: i gatti hanno ghiandole odorifere simili nella pelle del mento, delle labbra, delle guance, della fronte e della coda. Quando strofinano la testa e il corpo contro persone, altri animali e oggetti si tratta di stamina.

La stamina di testa diffonde l'odore caratteristico del gatto su qualunque cosa sfreghi e questa "condivisione del profumo" identifica i membri della famiglia e gli oggetti sicuri con un odore familiare. Pertanto, la stamina è un grande complimento quando il micio colpisce una persona con la testa o si strofina sulle caviglie e attorciglia la coda intorno alla gamba. In pratica, sta contrassegnando quell'umano come parte della sua famiglia, una parte preferita del suo territorio o proprietà.